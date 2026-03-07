李대통령 “반가운 소식…2년 만 성과 더욱 뜻깊다” 축하 메시지

[헤럴드경제=이원율 기자]이재명 대통령이 영화 ‘왕과 사는 남자’ 1000만명 관객 돌파에 축하 메시지를 보냈다.

이 대통령은 7일 엑스(X·옛 트위터)에서 “영화 ‘왕과 사는 남자’가 1000만 관객을 돌파했다는 반가운 소식을 들었다”며 “2024년 이후 2년 만에 이룬 성과이기에 더욱 뜻깊다”고 축하했다.

이 대통령은 “많은 이들이 한 영화를 찾았다는 것은 작품이 전하는 진심이 관객의 마음을 움직이며 깊은 울림을 이끌어냈다는 뜻일 것”이라며 “소중한 공감의 장을 만들어 준 감독과 배우, 작품을 완성하기 위해 애써주신 모든 스태프 여러분들에게 축하와 더불어 감사를 전한다”고 했다.

이 대통령은 “한국 영화는 창작자들의 열정과 도전, 관객들의 사랑 속에서 꾸준히 성장해왔다”며 “이번 1000만 관객 돌파 역시 영화인들의 뛰어난 상상력과 이야기의 힘, 이를 아낌없이 응원해 주신 국민 여러분께서 함께 만든 값진 결실”이라고 했다.

이 대통령은 “앞으로 더 많은 이야기가 세상과 만나 사랑받길 기대한다”며 “창작의 자유가 살아 숨쉬고, 문화가 국민의 자부심이 되는 나라를 만들기 위해 정부 역시 최선을 다하겠다. 한국 영화의 새로운 도전과 빛나는 미래를 힘차게 응원한다”고 했다.

배급사 쇼박스는 ‘왕과 사는 남자’ 누적 관객이 개봉 31일째인 6일 오후 6시30분 기준 1000만명을 넘겼다고 밝혔다. 역대 국내 개봉작 중 34번째로 탄생한 1000만 영화다.

‘왕과 사는 남자’는 폐위된 단종 이홍위(박지훈 분)가 유배지인 강원도 영월 광천골에서 마을 사람들과 어울리며 인생 마지막 시기를 보내는 이야기를 담았다.

장항준 감독은 2002년 ‘라이터를 켜라’로 데뷔한 후 24년 만에 첫 1000만 감독이 됐다.