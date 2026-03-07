[헤럴드경제=이원율 기자]충북 충주시청 공식 유튜브 채널 ‘충TV’를 이끄는 ‘충주맨’으로 이름을 알린 김선태 씨가 사직 후 개인 채널을 개설하고 단숨에 100만 유튜버 반열에 올랐다.

김선태는 6일 유튜브 채널 게시물에 “구독자 100만 감사합니다. 궁금한 것을 댓글에 남겨주세요”라는 글을 올렸는데, 기발하고 참신한 댓글이 줄줄이 달려 눈길을 끈다.

가장 많은 ‘좋아요’를 받은 댓글 중 하나는 “민원인으로 시청방문 콘텐츠를 하실 건가요?”라는 내용이었다. 김선태는 이어 올린 영상에서 “자신 있기는 하다. 굉장히 자신이 있는데, 그것은 좀 상도덕에 어긋나는 일 같다”고 농담을 섞어 답변했다.

이어 “왔었던 가장 달콤한 제안은?”, “(제안 온)기업들 모아서 이상형 월드컵을 할 생각이 있느냐”, “공무원 시험 응시해달라”, “조길형 (전 충주)시장과 합방할 것인가”, “첫 홍보 영상은 어떤 기준으로 업체를 선정할지 궁금하다”는 등 댓글이 누리꾼들의 많은 호응을 이끌었다.

앞서 김선태는 지난 3일 유튜브 채널을 개설했다.

이 채널은 개설 이틀 만인 전날 100만명을 돌파해 골드버튼을 받을 수 있게 됐다. 7일 오전 10시 기준 구독자 수는 124만명이다.

김선태는 지난달 13일 인사 부서에 사직서를 낸 후 장기 휴가에 들어갔다. 지난달 28일 의원면직 처리됐다.

‘충TV’는 짧은 호흡의 기획과 독특한 B급 감성, 밈의 적극적인 활용과 이후에는 팀원들과의 호흡 등으로 거의 100만명에 가까운 구독자를 끌어모았다.