[헤럴드경제=박종일 선임기자]오세훈 시장이 7일 “수도권은 절대 포기할 수 없다. 수도권을 내주면 보수는 또 다시 암흑기를 맞게 된다”고 말했다.

오 시장은 이날 자신의 페이스북에 ‘마지막 호소’란 글을 통해 “지금 벼량 끝에 선 심정으로 이 글을 쓴다”면서“선승구전, 이겨놓고 전장에 임해야 한다”고 호소했다.

적어도 이기기 위한 최소한의 조건을 갖추고 전장에 임해야 한다. 필패의 조건을 갖추어 놓고 병사를 전장으로 내모는 리더는 자격이 없다“고 말했다.

이어 “이번 지방선거에서 수도권에 출마하는 우리 당 후보들이 천명이 넘는다. 전국적으로 수천명이다. 그 지역 장수들이 지금 장동혁 대표를 향해 절규하고 있다”며 “지역에서 뛰는 국민의힘 선수들이 명함조차 내밀지 못할 정도로 지금 민심은 우리 당에 적대적”이라고 호소했다.

또 “객관적 수치와 장수들의 아우성이 장동혁 대표는 보이지도, 들리지도 않느냐”며 “민심의 향방이 장수들의 운명이 지금 장동혁 대표의 선택에 달려 있다”고 절규했다.

“당 노선 정상화라는 선결 과제를 풀지 않은 이상, 후보접수와 경선이 무선 의미가 있느냐”며 “현상태에서 경선은 많은지역에서 노선 갈등으로 이어져 본선 경쟁력의 처참한 몰락으로 이어질 것이다. 패배의 길을 승리의 길로 바꾸어야 한다. 그러면 충분히 이길 수 있다”고 강조했다.

오 시장은 “이제 시간이 없다. 장동혁 대표와 의원들께 마지막으로 호소한다. 공천 접수를 미루더라로 우리 당 의원들이 한 자리에 모여 치열한 끝장토론을 할 수 있는 자리부터 마련하기 바란다. 무엇이 국민 신뢰를 회복하고 선거에서 승리할 수 있는 길인지 반드시 결론을 내야 한다”고 호소했다.

마지막 오 시장은 “당 대표의 막중한 책무를 직시하라”며 “저는 절박한 심정으로 당의 변화를 기다리고 또 기다리겠다”고 맺었다.