“호남에만 기초단체장 후보 낼 거란건 오해…수도권 제외 다 있어”

[헤럴드경제=주소현 기자] 조국 조국혁신당 대표는 6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거와 관련, “광역(단체장 선거)이나 재보선은 중요한 자리이기 때문에 조국 플러스 알파(α)로 팀을 짜서 나갈 생각”이라고 말했다.

조 대표는 6일 유튜브 장윤선의 취재편의점과 인터뷰에서 “3월 말에서 4월 초 정도에 당의 후보 진용이 다 갖춰지면 당내 결정에 따를 것”이라며 이같이 말했다.

조 대표는 국회의원 재보선 공천 문제에 대해 “조직력이 약하고 민주당 쏠림 현상이 강하기 때문에 (후보를) 다 못 낼 것으로 예상하지만 주요 지역은 후보들과 협의 중”이라고 설명했다.

기초단체장 후보 출마군에 대해선 “(광역단체장보다) 훨씬 많이 낼 생각이고 이미 많이 갖춰져 있다”며 “호남에만 후보를 낼 것이라는 건 완전한 오해고 부산의 기장군수, 울산의 울주군수, 강원도의 영월군수 (등) 수도권을 제외하고 다 있다”고 말했다.

조 대표는 과거 막말로 논란이 됐던 이병태 카이스트 명예교수가 정부 규제합리화위원회 부위원장으로 위촉되는 데 대해 “자진사퇴해야 할 사안”이라고 재차 압박했다.

앞서 이 부위원장은 과거 SNS를 통해 최저임금 인상을 추진한 문재인 당시 대통령을 겨냥해 ‘치매인가 정신분열증인가’ 등의 발언을 한 것에 대해 최근 사과했다.

그러면서 “청와대에서 통합의 원칙을 분명히 세워야 한다”며 “최소한의 공동 가치가 공유되는 사람을 데려와야 한다”고 했다.