[헤럴드경제=김성훈 기자] 지난해 국민의힘이 받은 후원금이 더불어민주당, 진보당, 정의당, 개혁신당에도 뒤진 5위로 나타났다.

6일 중앙선거관리위원회에 따르면, 37개 중앙당(중앙당창당준비위) 후원회는 모두 81억7800여만 원을 모금했다.

여당인 더불어민주당이 13억4700여만원으로 가장 많았으며 진보당 9억7100여만원, 정의당 9억900여만원, 개혁신당 8억3600여만원, 국민의힘 7억1900여만원 순이었다.

국민의힘의 후원금은 전년에 비해 크게 줄었다. 2024년에는 조국혁신당이 41억7000여만원으로 가장 많았고, 국민의힘은 10억700여만원으로 두 번째였다. 이어 새미래민주당 9억2200여만원, 진보당 8억900여만원, 정의당 6억100여만원, 더불어민주당 5억3300여만원 등이었다.

303개 국회의원 후원회는 총 608억3200여만원을 모금했다. 의원 1인당 평균 2억여원으로, 2024년 평균(1억9500여만원)보다 500여만원 증가했다.

의원 개인별로는 김민석 국무총리가 3억2950여만원으로 가장 많은 후원금을 모은 것으로 나타났다.

2위는 국민의힘 김선교 의원(3억2900여만원), 3위는 민주당 박선원 의원(3억2350여만원), 4위는 민주당 차지호 의원(3억2220여만원), 5위는 개혁신당 이준석 대표(3억2180여만원) 순이었다.

민주당 정청래 대표는 2억9990여만원을 모금했다. 국민의힘 장동혁 대표는 2억6690여만원을 후원받은 것으로 나타났다.

국회의원의 연간 모금한도액은 1억5000만원이지만, 지난해처럼 대통령 선거 등 공직선거가 있을 경우 한도액이 2배인 3억까지 모금할 수 있다. 또 신용카드·예금계좌·전화·인터넷 전자결제시스템 등을 통해 모금하는 과정에서 부득이하게 연간 모금한도액을 초과하게 된 경우에는 연간 모금한도액의 20% 범위까지 초과 모금할 수 있다. 초과 모금액은 차년도 모금한도액에 포함된다.

지난해 한도액을 채운 국회의원 수는 모두 39명으로 민주당이 31명, 국민의힘 7명, 개혁신당이 1명이었다.