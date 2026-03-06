‘유럽 영상의학회’서 AI 연동 통합솔루션 22종 전시

선진 의료영상장비 시장이 고해상도·AI기능·편의성까지 충족하는 고사양을 요구하고 있다. 뷰웍스(대표 김후식)가 이에 맞춘 제품들을 대거 유럽 시장에 선보였다.

4∼8일 오스트리아 빈에서 열리는 ‘유럽영상의학회(ECR 2026)’에서 이 회사는 엑스레이디텍터 18종, 영상획득 전용 소프트웨어 및 AI솔루션 4종 등 총 22종의 제품을 전시했다. 전시관을 정지영상, 동영상, 중·장형 이미징, 맘모그래피(유방촬영술) 등 4개 분야로 구성해 분야별 맞춤솔루션을 제안 중이다.

정지영상 분야에서는 고해상도에 고객사 맞춤제안이 가능한 신규 엑스레이디텍터 ‘VIVIX-S VR’를 유럽에 처음 선보였다. 또 플래그십모델이자 베스트셀러 제품 ‘VIVIX-S V’, 고해상도는 물론 경량화와 함께 내구성을 강화한 ‘VIVIX-S F’도 출품했다.

정지영상 디텍터와 호환되는 전용 소프트웨어 ‘VX뷰’는 AI기술로 흉부 연조직의 선명도를 높이는 ‘Bone-X AI’, 딥러닝 기반 알고리즘으로 영상노이즈를 저감하는 ‘Noise-X AI’ 등을 적용해 진단 정밀도를 높인다.

동영상 분야는 이동식 C-암 및 투시조영 촬영(Fluoroscopy)용 디텍터인 ‘VIVIX-D 시리즈’를 소개 중이다. 투시조영 이미지 획득 소프트웨어인 ‘슬림팩II 플러스’에 동영상 노이즈 저감 AI솔루션 노이즈-X AI라이브’를 탑재해 시연도 하고 있다. 이 기술은 투시조영 촬영시술의 전 과정에서 프레임별 노이즈를 실시간 제거해 더욱 빠르고 정확한 동영상 진단을 돕는다.

뷰웍스 측은 “선진 시장은 갈수록 고사양 중심으로 재편되고 있다. 독보적 기술력으로 분야별 제품구성을 다양하게 갖춰 신규 거래처를 적극 발굴하겠다”고 했다.

ECR은 북미영상의학회(RSNA)와 함께 세계 최대 규모의 영상의학회로 꼽힌다. 186개국 13여만명의 회원을 보유하고 있다.