특별법 공포 후 본격 출범 준비를 위한 첫 부단체장 회의 개최

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부는 6일 김민재 차관 주재로 전라남도, 광주광역시와 함께 ‘전남광주통합특별시 출범준비회의’를 열었다고 밝혔다.

이번 회의는 ‘전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법’ 공포에 따른 후속조치로, 행안부 내 범정부지방행정체제개편지원단과 광주·전남의 부단체장, 통합실무준비단이 한자리에 모인 첫 번째 공식 회의다.

행안부는 이날 회의에서 올해 7월 1일 전남광주통합특별시 출범을 위한 단계별 이행안을 공유하고, 준비 과정의 핵심인 출범 준비 기구 설치와 정보시스템 통합 방안 등을 설명하며 두 시도의 협조를 당부했다.

정부와 지방정부는 7월 1일 출범을 목표로 시기별 맞춤형 준비 절차를 진행해 나갈 계획이다.

6.3 지방선거전까지는 통합특별법 관련 시행령을 제정하고, 각 분야별 지침에 따라 조직, 재정, 자치법규 통합 등 핵심 출범 준비 절차를 진행한다.

지방선거 이후 출범까지는 선거 이후 새롭게 구성되는 최초 임시회에서 필수 조례안을 의결하고, 대민서비스와 주요 행정시스템을 중심으로 순차적 통합 개통을 추진한다.

정부는 ‘범정부지방행정체제개편지원단’ 내에 전담 부서를 두고, 두 시도가 통합 절차를 마칠 수 있도록 밀착 지원할 예정이다.

김민재 행안부 차관은 “대한민국 역사상 처음으로 이뤄지는 이번 광역 지방정부 간의 통합은 기존 수도권 일극체제를 극복하고 지역 주도 성장을 실현하는 출발점이 될 것으로 기대한다”며 “행안부는 전남광주통합특별시가 성공적이고 안정적으로 출범할 수 있도록 정부의 모든 역량을 집중해 뒷받침하겠다”고 밝혔다.