미국 부동산 전문기업 Turnkey Global Realty의 김효지 대표가 신간 『미국 부동산 트렌드 2026』을 출간했다. 이번 저서는 현재 한국 부동산 시장이 겪고 있는 혼란을 가격이나 금리, 단기 정책의 문제가 아닌 시장과 국가를 지탱하는 구조의 문제로 진단하고, 미국 부동산 시장을 통해 그 차이를 입체적으로 분석한 것이 특징이다.

김효지 대표는 책의 프롤로그에서 “지금 한국 부동산 시장은 방향을 잃고 멈춰 서 있다”고 진단한다. 가격이 문제인지, 금리가 문제인지, 정책이 문제인지에 대한 논쟁이 반복되는 사이 거래는 얼어붙었고, 시장은 명확한 답을 찾지 못하고 있다는 것이다. 그러나 저자는 이러한 혼란의 원인을 단기적인 변수보다 인구 구조와 자산 구조라는 근본적인 구조 문제에서 찾는다. 부동산이 더 이상 성장 자산이 아니라 부채 구조의 일부로 편입되고 있다는 점이 한국 시장의 핵심 한계라는 설명이다.

이러한 문제의식은 한국과 미국 부동산 시장을 비교하는 지점에서 더욱 분명해진다. 겉으로 보면 미국 역시 고금리와 거래 감소라는 유사한 환경에 놓여 있었지만, 시장의 결과는 달랐다. 거래량이 줄어든 상황에서도 미국 부동산 시장은 급격한 붕괴로 이어지지 않았다. 김효지 대표는 그 이유를 가격 방어가 아니라, 인구 이동과 산업 재배치, 자본이 구조적으로 머무를 수 있는 시장 환경에서 찾는다. 반면 한국은 거래 감소가 곧바로 시장 불안과 구조적 한계로 연결되고 있다는 점에서 근본적인 차이를 보인다는 분석이다.

『미국 부동산 트렌드 2026』은 이러한 관점에서 “어느 나라 부동산이 오를 것인가”를 묻기보다, “어떤 구조 위에 놓인 자산이 살아남는가”라는 질문을 던진다. 미국이 특별해서가 아니라, 지금의 미국 부동산 시장을 지탱하는 구조가 어떻게 작동하는지를 가장 선명하게 보여주는 사례이기 때문에 분석 대상으로 삼았다는 점이 이 책의 출발점이다.

책에서는 2025년 미국 부동산 시장을 관세 정책에 따른 건설 자재비 상승, 이민 규제 강화로 인한 인력 부족, 연방정부 셧다운, 금리 인하 전환 등 정책·금리·자본 흐름이 교차한 시기로 정리한다. 이러한 환경 속에서 나타난 시장 정체를 붕괴가 아닌 구조 조정 국면으로 해석한다. 특히 이 과정에서 단기 차익을 노리던 자본은 물러나고, 대신 현금흐름과 보유 가치를 중시하는 자본이 돌아오기 시작했다는 점을 저자는 2026년을 앞둔 미국 부동산 시장의 가장 중요한 변화로 꼽는다.

이를 바탕으로 2026년 이후에는 공급 부족의 고착, 현금 구매자 중심 시장 형성, 기존 주택(리세일) 시장의 부상, 임대 시장 역할 변화, 글로벌 자본의 재유입 등이 주요 변수로 작용할 것으로 전망한다.

아울러 Z세대와 밀레니얼 세대의 주거 선택 변화, 이민 증가에 따른 선벨트(Sunbelt) 지역 성장, 베이비붐 세대의 다운사이징과 자산 이동 등 인구·세대 요인이 주택 수요 구조를 어떻게 재편하는지를 살펴보고, 남동부·남서부·서부·동북부·중서부 등 미국 주요 지역의 부동산 트렌드를 산업과 인구 구조 관점에서 분석한다.

김효지 대표는 “미국 부동산은 단순한 주거 자산이 아니라, 달러 기반의 현금흐름을 만들어내는 구조적 자산”이라며 “이번 책이 가격이나 타이밍이 아닌 구조를 기준으로 시장을 바라보는 시각의 전환점이 되길 바란다”고 밝혔다.

턴키 글로벌 리얼티 김효지 대표는 미국 조지아주를 기반으로 활동하는 현지 부동산 전문가로, 25년간 1,600건 이상의 부동산 거래를 수행해왔다. 미국부동산협회(NAMAR) 선정 Top Producer를 다수 수상했으며, 미국 대형 신규 주택 건설사 커뮤니티의 독점 분양을 진행한 이력을 보유하고 있다. 현재는 유튜브 채널 ‘김효지 미국 부동산’을 통해 미국 부동산 시장 분석 정보를 제공하고 있다.