발전·산업·수송·건물 등 부문별 녹색전환 이행방안, 신산업·신시장 창출 등 핵심정책 과제 논의

[헤럴드경제=이태형 기자] 정부는 6일 정부서울청사에서 K-GX(Green Transformation) 추진단 소속 13개 관계 부처가 참여하는 범정부협의체 회의를 개최했다고 밝혔다.

지난 1월 28일 민관합동 추진단이 공식 출범함에 따라 올해 발표될 예정인 ‘K-GX 전략’의 세부 과제를 마련하기 위해 범정부협의체 내 실무작업반이 가동됐다.

추진단에는 재정경제부(단장), 기후에너지환경부(간사), 과학기술정보통신부, 산업통상부, 국토교통부, 중소벤처기업부, 농림축산식품부, 해양수산부, 고용노동부, 기획예산처, 금융위원회, 국무조정실, 산림청이 참여한다.

범정부협의체 실무작업반에서는 녹색전환(GX)에 대한 각 부문별 여건과 경제·사회적 영향을 심층적으로 점검하는 한편, GX 이행과 미래 성장동력을 확보하기 위한 ▷발전·산업·수송·건물·농축산 등 부문별 녹색전환 추진 방안 ▷신산업·신시장 창출 ▷핵심기술 연구개발(R&D) 및 재정·세제·금융 인센티브 ▷지역과 연계한 GX 등 핵심 정책과제에 대해 순차적으로 논의할 예정이다.

이날 회의에서는 철강·석유화학·정유·시멘트·반도체·디스플레이 등 업종별 저탄소 전환과 경쟁력 강화 방안, 탈탄소 이동수단 보급 확대 전략, 건물의 에너지 효율화 방안 등 산업·수송·건물 부문의 K-GX 추진 방안을 중심으로 논의했다.

이호현 기후부 제2차관은 “최근 중동사태에서 볼 수 있듯이 에너지 안보는 엄연한 현실의 문제”라며, “K-GX 전략이 기후대응과 신성장동력 뿐 아니라 에너지 산업과 안보에도 기여할 것이기 때문에 관계부처가 협력해 적극적으로 준비해 나갔으면 한다”고 밝혔다.

민경설 재경부 혁신성장실장은 “K-GX가 우리 경제의 새로운 성장동력으로 작용할 수 있도록 재정·금융·세제 등 다각적인 지원방안을 검토할 것”이라며, “‘K-GX 전략’이 민간의 대규모 기술혁신과 투자를 유도하는 마중물이 될 수 있도록 실효성 있는 정책을 마련하겠다”고 말했다.

정부는 세부 정책과제를 발굴·논의하기 위해 범정부협의체 실무작업반을 지속 운영하는 한편, 업종별 협·단체와 경제단체 등이 포함된 민간협의체와도 수시로 긴밀하게 소통해 ‘K-GX 전략’을 마련할 예정이다.