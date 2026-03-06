필수과목 전문의 총 40명 지역 정착 지원

[헤럴드경제=이태형 기자] 보건복지부는 올해 ‘계약형 지역필수의사제 시범사업’에 충남과 경북이 새롭게 참여한다고 6일 밝혔다.

‘계약형 지역필수의사제 시범사업’은 전문의가 지역 내 종합병원 이상의 의료기관에서 내과 등 필수과목을 진료하며 장기간 근무할 수 있도록 정부와 지방정부가 함께 지역근무수당과 정주 여건을 지원하는 사업이다.

시범사업은 2025년 7월에 도입해 2025년 말 기준 강원, 경남, 전남, 제주 등 4개 지역에서 총 90명의 전문의를 지원하고 있다.

복지부는 지방정부와 의료기관과 함께 지역별 20명(총 40명)의 전문의가 지역 내 의료기관에서 필수의료를 제공하는 ‘계약형 지역의사’로 근무하도록 월 400만원의 지역근무수당과 정주 혜택을 지원할 예정이다.

복지부는 이들 지역에서 신속하게 사업이 추진될 수 있도록 지역별 진행 상황을 수시로 점검하고, 사업 시행 준비가 완료된 지역부터 채용 절차를 시작해 하반기부터 본격적인 지원이 이뤄지도록 할 계획이다.

고형우 복지부 필수의료지원관은 “계약형 지역필수의사제 시범사업은 지방정부와 의료기관이 협력해 사업계획을 수립하고 지역 상황에 맞는 지원체계를 마련한다는 점에서 의미가 크다”며 “본 사업이 지역 내 필수의료 인력 확보에 이바지할 수 있도록 지속해서 노력해 나가겠다”고 말했다.