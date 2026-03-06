‘2026 동반성장 상생데이’ 개최 동반성장펀드 올해 1430억 규모

LG이노텍은 지난 5일 서울 강서구 LG사이언스파크에서 ‘2026 동반성장 상생데이’를 개최했다고 6일 밝혔다.

2010년부터 매년 열리고 있는 ‘동반성장 상생데이’는 LG이노텍과 협력사가 공정거래 및 동반성장을 위해 상호 협력을 다지는 행사다. 이번 행사에는 문혁수 사장을 비롯한 LG이노텍 관계자와 주요 협력사 대표 등 40여 명이 참석했다.

문혁수(왼쪽 다섯 번째) 사장은 “협력사 덕분에 LG이노텍이 탁월한 고객가치를 제공하는 ‘신뢰받는 기술 파트너’로 자리매김하고 있다”며 “협력사와의 적극적인 상생 협력을 기반으로, 부품 기업을 넘어 최적의 설루션을 제공하는 ‘설루션 기업’으로 거듭날 것”이라고 말했다.

이날 LG이노텍은 100여개 협력사와 체결한 ‘2026년 공정거래 및 동반성장협약’에 따라 금융·ESG·교육 등 다양한 분야에서 협력사를 위한 동반성장 프로그램을 추진하기로 했다.

특히 시중 은행보다 낮은 금리로 협력사에 자금을 지원하는 ‘동반성장펀드’는 올해 총 1430억원 규모로 조성해 운영한다. 지금까지 이 펀드를 이용한 협력사는 120개사로, 누적 지원금액은 2620억원에 달한다.

높은 비용 탓에 공장 자동화에 어려움을 겪는 협력사를 위해 스마트공장 구축 비용의 최대 60%를 지원하는 제도도 운영 중이다. 올해로 6년째를 맞은 가운데 지금까지 37개 기업이 수혜를 입었다. 김현일 기자