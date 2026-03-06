파워풀 ABB 사업 확산 MOU 체결

LS일렉트릭은 5일 서울 코엑스에서 열린 ‘스마트공장·자동화산업전(AW 2026)’에서 대구시, 대구테크노파크(TP), 엘앤에프와 함께 ‘파워풀 ABB 사업 확산을 위한 업무협약(MOU)’을 체결(사진)했다고 6일 밝혔다.

파워풀 ABB 사업은 인공지능(AI), 빅데이터, 블록체인 기술을 기반으로 한국형 AI 팩토리를 구축해 제조 현장의 생산성과 품질을 동시에 개선하는 대구시의 대표 경제 정책 사업이다.

이번 협약을 통해 LS일렉트릭과 대구시는 한국형 AI 팩토리 모델의 지역 확산을 본격 추진한다. 양측은 대구 지역 중견·중소 기업이 AI, 빅데이터, 블록체인 기술을 제조 현장에 안정적으로 도입할 수 있도록 기술 교육과 적용을 단계적으로 지원할 계획이다.

LS일렉트릭은 대구시를 시작으로 한국형 AI 팩토리 모델을 전국 제조 기업으로 확산해 국내 표준으로 정착시킨다는 전략이다. 이를 통해 국내 제조업의 디지털 전환과 경쟁력 강화에 이바지하고 모델 고도화를 통해 글로벌 표준으로 발전시켜 사업을 확대해 나갈 계획이다.

LS일렉트릭과 대구시는 2024년부터 2년간 파워풀 ABB 실증팩토리 플랫폼을 배터리 소재 기업인 엘앤에프 구지 공장(달성군 소재)에서 실증했다. 실증을 완료한 엘앤에프 구지 공장은 데이터 기반 자율형 공장으로 재탄생했다. 한영대 기자