2026년도 상반기 교육행정협의회 개최 ‘부산형 AI 교육’ ‘국립청소년디딤센터 유치’ 등 논의

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시와 부산시교육청은 6일 시 교육청 전략회의실에서 ‘2026년도 상반기 교육행정협의회’를 개최했다.

교육행정협의회는 교육격차 해소와 지역인재 양성, 학생안전 등 주요 교육 현안 추진을 위해 시와 교육청이 매년 두 차례 운영하는 협의기구다.

이번 상반기 회의에서는 양 기관이 제안한 6건 안건을 상정해 안건별 추진현황과 협력방안을 논의했다.

부산시는 ▷미래학교 모델 구현을 위한 스마트(AI)학교 조성 ▷햇빛학교 RE100기업 상생 프로젝트 ▷부산형 어린이 영어교재 English Waves 개발 ▷부산형 AI 교육 협력체계 구축 등 4건을 협력과제로 제안하고, 스마트학교 조성 사업의 공동 추진과 부산형 선도 AI 교육 모델 마련을 위한 협업체계 구축을 요청했다.

부산시교육청은 부산시에 ▷2026년 협약형 특성화고 육성 및 선정 지원 ▷국립청소년디딤센터 유치 추진 등 2건을 제안했다. 지역 핵심사업과 연계한 협약형 특성화고 육성으로 지역정주형 전문기술 인력을 양성하고, 정서·행동 문제로 학교 적응이 어려운 학생들에게 공공 치유 인프라를 제공해 안정적인 학업 복귀를 지원할 계획이다.

한편 2025년 협의 안건으로 논의된 부산남고 이전 부지 활용은 양 기관이 상의해 교육청은 체육중·고 확장을 추진하고, 시가 나머지 대지를 매입해 관광지구 중심 거점으로 조성하기로 했다.

박형준 시장은 “현장에서 체감하는 변화를 앞당기기 위해 정책 추진 속도와 체감도를 높이겠다”며 “교육청과 긴밀히 협력해 학생 안전과 돌봄, 미래역량 강화 등 시민이 체감하는 교육지원을 더욱 촘촘히 추진하겠다”고 말했다.

김석준 교육감은 “부산시와 긴밀히 협력해 협약형 특성화고 육성, AI 기반 교육체계 구축 등 부산형 미래교육 정책을 체계적으로 추진하겠다”며 “공공 치유 인프라 확충과 지역인재 양성으로 책임교육을 실현하고, 교육격차 해소와 공교육 내실화로 ‘아이 키우고 교육하기 좋은 도시 부산’을 만겠다”고 밝혔다.