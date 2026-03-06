[헤럴드경제=김성훈 기자] 아나운서 출신 방송인 김주하가 자신의 아들 역시 전 남편으로부터 폭행당했다고 밝혔다.

김주하는 지난 5일 유튜브 채널 ‘오은영의 버킷리스트’에 올라온 <드디어 만났다. 김주하가 오은영에게 고마워하는 이유 (최초 고백 아이들 근황)>라는 제목의 영상에 등장했다.

김주하와 오랜 시간 교류하고 지내온 오은영 박사가, 김주하의 이혼 후 아들의 현상태에 대해 묻자 김주하는 “예전보다는 많이 좋아졌다. 나랑은 끝나도 어디까지나 애들 아빠니까, 애들하고는 끝났다고 생각하지 않는다. 그런데 아이가 본인이 당한 걸 기억하더라”고 말했다.

김주하의 아들은 올해 대학교 입학했으며, 키가 193cm인 것으로 알려졌다. 김주하는 “아들이 그 사람보다 키가 커진 후부터는 자신감이 생겼다. 그전에는 자기가 계속 맞을 거라는 생각에 두려워했다. 장롱에 들어가서 1시간씩 안 나오고는 했다”고 했다.

김주하는 남편과 이혼한 후 아들이 ‘아빠가 보고 싶다’고 말해 깜짝 놀랐다며 “알고 보니 그렇게 말해야 ‘아빠가 나에게 잘해주겠지, 때리지 않겠지’ 하는 생각으로 말했다고 한다”라고 전했다. 이에 김주하가 ‘아빠가 이제 안 그럴 거다’라고 하니 그제서야 아들이 ‘나 이제 아빠 안 봐도 돼?’라며 마음을 놓았다고 한다.

김주하의 이혼 과정을 지켜봤던 오 박사는 “이혼 과정에서 전 남편과 아들이 분리돼서 지냈는데, 아들이 안전하다고 느끼면서 많이 좋아진 것 같다. 자기 생명과 생존이 안전하지 않다고 여겨 굉장히 두려워했다”라고 했다.

김주하는 아들이 과거 아빠를 ‘주먹 배신자’로 핸드폰에 저장했다며 “아들은 아빠라고는 절대 안 하고, 이름을 이야기한다”고 말했다.

오 박사는 “비슷한 일을 겪는 집들 중 자녀가 아빠를 ‘그 자’, ‘그 사람’ 정도로 표현하는 것은 그나마 약한 표현이다”라며 “‘아빠한테 그렇게 하면 되겠니’라고 하는 것은 (바람직하지 않다). 마음은 강요할 수 없다”고 했다.

김주하는 2004년 10월 결혼, 슬하에 두 아이를 뒀지만 전 남편의 외도와 폭행으로 결혼 9년만인 2013년 이혼 소송을 제기했다. 전 남편은 2014년 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고받았고, 부부는 2016년 이혼 확정 판결을 받았다. 김주하는 친권과 양육권, 위자료 5000만원을 받고, 전 남편에게 10억 2100만원을 재산분할 하라는 판결을 받았다.

김주하는 최근 MBN 토크쇼 ‘데이앤나잇’에서 남편이 내연녀와 자신이 살고 있는 아파트 바로 앞 동에 집을 얻어 외도했다고 밝혔다. 그러면서 “외도를 증거로 제시하면 남편이 할 말이 없을 때 주먹이 나왔다. 제가 지금 고막이 파열서 한쪽 귀가 잘 안 들린다. 두 번 정도 맞았다. 한번은 넘어지면서 외상성 뇌출혈이 왔다. 뉴스 1시간 전에 쓰러져서 병원에 갔더니 의사가 저에게 ‘신고해 드릴까요’ 하더라. 괜찮다라고 했다”고 말했다.