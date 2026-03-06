3월 26일 예스24 라이브홀에서 세대 공감 무료 문화공연 열려 룰라·코요태·태사자 등 90년대 인기 가수 출연… 경품 추첨 이벤트 함께 진행 광진구민 1000 명 대상, 3월 9일부터 11일까지 구청 누리집에서 온라인 신청

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 오는 3월 26일 예스24 라이브홀(광장동)에서 ‘응답하라 광진 시즌2: 90’ 레전드 리턴즈‘ 콘서트를 개최한다.

이번 공연은 지난해 큰 호응을 얻은 ‘응답하라 1995 광진’ 콘서트의 성과를 바탕으로, 청년층부터 중장년층까지 다양한 세대의 지역 주민에게 추억과 즐거움을 전하는 세대 공감 문화 콘텐츠로 기획됐다.

지역 내 공연장과 협력해 주민들에게 수준 높은 문화행사를 제공하고, 공공 재정 부담을 줄이는 방식으로 추진되는 사업이라는 점에서도 주목할 만하다.

시즌2 콘서트에는 1990년대를 대표하는 인기 가수들이 무대에 오른다. 태사자의 ‘도’, ‘타임’, 코요태의 ‘순정’, ‘파란’, 룰라의 ‘날개 잃은 천사’, ‘3! 4!’, ‘연인’ 등 당시의 인기곡을 선보이며, 관객들에게 열정적인 공연을 선사할 예정이다.

콘서트 당일에는 관객 대상 이벤트도 열린다. 공연 시작 전 퀴즈와 추첨을 진행해 이북(e-book) 리더기와 도서상품권 등을 증정한다. 모든 경품은 예스24 라이브홀의 후원으로 마련돼, 민관협업으로 진행되는 행사의 의미를 더하고 공연장의 분위기를 한층 끌어올릴 것으로 기대된다.

관람 대상은 광진구민 1000 명으로, 입장료는 전석 무료다. 3월 9일 오전 9시부터 3월 11일 오후 6시까지 광진구청 누리집에서 1인당 최대 2매까지 신청할 수 있다.

구는 공정성을 확보하기 위해 무작위 전산 추첨 방식으로 당첨자를 선정해 3월 13일 개별 문자 안내할 예정이다.

김경호 광진구청장은 “응답하라 광진 콘서트는 세대가 함께 음악으로 소통하는 광진구 대표 문화 프로그램으로 자리 잡고 있다”며 “앞으로도 지역 문화 인프라를 활용해 일상에서 여가를 즐길 수 있는 다양한 공연과 프로그램을 마련해나가겠다”고 말했다.