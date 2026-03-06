2년 만기 단일물 변동금리부 채권

[헤럴드경제=정윤희 기자] 미래에셋증권은 우리카드가 발행한 5000만달러(약 732억원) 규모의 공모 소셜 김치본드 대표 주관을 맡아 발행을 성공적으로 완료했다고 6일 밝혔다.

김치본드는 국내 거주자 또는 외화 자금 수요가 있는 기업이 국내 시장에서 외화로 발행하는 채권이다. 이번 우리카드 김치본드는 2년 만기 단일물로, 미국 국채를 담보로 하는 무위험 지표금리인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 80bp(1bp=0.01%포인트)를 가산하는 변동금리부 채권(FRN) 형태로 발행됐다.

소셜 본드는 중소기업·취약계층 지원 및 일자리 창출 등 사회 문제 해결을 위해 발행하는 특수목적 채권이다. 이번 김치본드 건은 여신 전문회사 최초로 소셜 본드로 발행됐고, 조달된 자금은 영세, 중소 가맹점 금융지원 등에 사용될 예정이다.

이번 소셜 김치본드를 단독주관한 미래에셋증권 채권솔루션본부는 차별화된 조직 체계를 갖추고 있다. 법인 및 소매 대상 원화채권 중개 및 세일즈뿐만 아니라 외화채권 중개 및 세일즈를 담당하는 아웃바운드 영업과 비거주 외국인을 대상으로 원화채권을 거래하는 인바운드 영업팀을 별도로 운영하고 있다. 이를 기반으로 김치본드를 비롯해 내·외국인 투자자를 대상으로 한 다양한 채권 거래를 하고 있다.

장윤영 미래에셋증권 채권솔루션본부장은 “중동사태에 따른 글로벌 금융시장 변동성 확대 등 대내외 불확실성이 커진 상황에서도 성공적으로 발행을 마무리했다”며 “우리카드의 탄탄한 대내외 신인도와 당사의 차별화된 역량을 바탕으로 안정적인 외화 유동성을 적기에 공급하여 경쟁력을 입증하는데 기여했다”고 말했다.