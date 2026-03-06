하이브리드 코어 적용…냉난방 및 전기 설비 통합

[헤럴드경제=윤성현 기자] 글로벌 건설사업관리(PM) 전문기업 한미글로벌이 건설전략연구소 소속 전채은 프로가 국제 건축 공모전 ‘콘크리트 파빌리온(Concrete Pavilion)’에서 특선(Honorable Mention)을 수상했다고 6일 밝혔다.

이번 공모전은 글로벌 건축 공모 플랫폼 빌드너(Buildner)가 주최했다. 빌드너는 2011년 설립된 국제 건축 공모전 전문기관으로, 지난 15년간 180회 이상의 공모전을 개최해왔다.

공모전은 현대 건축의 핵심 재료인 콘크리트의 구조적 가능성과 공간적 가치를 재해석해 소규모 임시 건축물인 ‘파빌리온’으로 구현하는 것을 주제로 진행됐다.

전채은 프로는 지면과의 접촉을 최소화해 자연 훼손을 줄이는 친환경 콘크리트 구조물을 설계했다. 건축물 중심부에 냉난방과 전기 설비를 통합한 ‘하이브리드 코어’를 적용해 능동적인 환경 제어가 가능한 건축 시스템을 제안한 점이 높은 평가를 받았다.

이번 국제공모 참가는 국토교통부의 ‘건축설계 인재 육성사업’ 지원을 받아 진행됐다.

2019년 한미글로벌 공채로 입사한 전채은 프로는 투자자산운용사 및 건축사 자격을 취득했으며, 필리핀 마닐라베이와 한국은행 본사 사옥 신축 현장 등을 거쳐 현재 건설전략연구소에서 근무하고 있다.

한미글로벌 건설전략연구소는 건설 산업의 가치 제고와 선진 건설문화 정착을 위한 연구를 수행하고 있으며, 구성원 역량 강화를 위해 글로벌 PM 대학(GPMU) 등 다양한 프로그램을 운영하고 있다.