GTX-A 창릉역 연계 기대…3기 신도시 핵심 교통 인프라 구축

[헤럴드경제=윤성현 기자] 동부건설이 738억원 규모의 고양창릉 공공주택지구 화랑로 지하차도 개설공사를 수주했다.

동부건설은 한국토지주택공사(LH)가 종합심사낙찰제(종심제) 방식으로 발주한 해당 공사를 따냈다고 6일 밝혔다.

사업은 경기도 고양시 덕양구 용두동 일원에 총 연장 1414m, 폭 19m 규모의 왕복 4차로 지하차도를 조성하는 공사다. 총 공사금액은 약 738억원이며, 동부건설이 지분 70%로 주관사를 맡았다. 공사기간은 착공일로부터 약 48개월이다.

이번 공사는 3기 신도시로 조성 중인 고양창릉 공공주택지구의 교통 흐름 개선을 위한 핵심 기반시설 사업이다. 약 1.4km 구간을 입체화해 기존 평면 교차로 중심의 교통체계를 개선하고, 향후 대규모 주거단지 입주에 따른 교통 수요 증가에 대응하기 위해 추진된다.

폭 19m 왕복 4차로 지하차도는 광역 교통과 지역 생활 교통을 분리하는 구조로 계획돼 상습 정체 구간 완화와 통행 안전성 확보에 기여할 것으로 기대된다.

해당 지구에는 GTX-A 창릉역과 고양은평선, 서부선 등 신규 철도 노선이 들어설 예정으로 수도권 서북부 광역 교통망과의 연계 효과도 예상된다.

동부건설 관계자는 “기술력과 사업관리 역량, 원가 경쟁력을 종합적으로 인정받은 결과”라며 “안전과 품질을 최우선으로 사업을 추진하겠다”고 밝혔다.