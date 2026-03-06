청년·신혼부부에 월 1만원 재임대…누적 400가구

[헤럴드경제=윤성현 기자] 부영그룹이 전남 화순군과 손잡고 ‘만원임대주택’ 100가구를 추가 공급한다.

부영그룹은 지난달 26일 화순군과 ‘2026년도 만원임대주택’ 신규 100호 공급을 위한 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다.

‘만원임대주택’은 화순군이 부영아파트를 임차해 청년과 신혼부부에게 월 1만원의 임대료로 재임대하는 주거 지원 사업이다. 부영그룹은 주력 계열사 부영주택을 통해 2022년 12월 양해각서 체결 이후 2023년부터 2025년까지 300가구를 공급했으며, 올해 100가구를 추가로 제공하기로 했다.

그동안 부영그룹은 내부 보수와 현장 민원 처리 등에도 협조하며 입주 환경 개선을 지원해 왔다. 그 결과 최근 3년간 관외 청년·신혼부부 134명이 화순군으로 전입했고, 입주 후 자녀 21명이 출산하는 등 인구 유입 효과가 나타났다.

현재 공급 중인 1차분 23가구에 이어 2차분은 3월 16일 모집공고를 시작으로 3월 20일부터 4월 3일까지 접수를 진행한다. 5월 2일 추첨을 거쳐 7월부터 입주가 이뤄질 예정이다.

부영그룹은 민간 임대아파트 공급을 통해 서민 주거 안정을 지원하고 있으며, 지역 소멸과 저출생·고령화 등 사회적 문제 해결을 위한 활동도 이어가고 있다.