올리브영 “외국인 소비, 뷰티→웰니스 확장” 영국은 탈모, 미국은 웰니스 매출 성장세

[헤럴드경제=박연수 기자] CJ올리브영이 외국인 고객들의 소비가 뷰티를 넘어 웰니스 등 라이프스타일 영역으로 확장됐다고 6일 밝혔다.

올리브영은 지난 1일부터 글로벌몰 정기 할인 행사인 시즌세일을 진행했다. 행사에서는 부기 관리를 위한 마사지 용품부터 릴랙스 용품까지 웰니스 카테고리 인기가 두드러졌다. 시즌세일 1~3일차에 마사지 용품 카테고리 누적 매출은 전년 동기 대비 40배 증가했다. 다이어트 간식으로 알려진 ‘컷팅 젤리’는 판매 10위권에도 올랐다.

글로벌 고객들의 구매 양상이 다변화하는 흐름은 연간 트렌드를 통해서도 나타난다. 지난해 글로벌몰 매출 데이터를 보면 헤어케어, 색조화장품, 건강식품 등 다양한 카테고리에서 고른 신장률을 보였다.

국가별로는 각기 다른 생활 방식이 소비에 반영됐다. 일본 고객들은 국내 색조화장품에 높은 관심을 보였다. 특히 립글로스와 아이섀도 소비가 많았다.

영국 시장에서는 탈모 관리 상품군의 성장세가 두드러졌다. 두피에 직접 도포하는 헤어 앰플은 지난해 영국 고객 인기 상품 상위권에 올랐으며, 카테고리 매출도 전년 대비 약 11배 증가했다.

미국에서는 웰니스 상품군이 주목받고 있다. 1회 섭취 분량으로 간편하게 즐길 수 있는 파우치형 단백질셰이크가 인기다. 지난해 미국 고객의 글로벌몰 스포츠·프로틴음료 카테고리 매출은 전년 대비 231% 증가했다.

올리브영 관계자는 “1만개 이상의 K-뷰티·웰니스 상품을 갖춘 올리브영 글로벌몰을 기반으로 해외 고객들이 일상에서 K-라이프스타일을 향유할 수 있는 접점을 넓혀나갈 계획”이라고 말했다.