[헤럴드경제(의성)=김병진 기자]경북 의성군은 농림축산식품부가 추진한 ‘2026년 노지 스마트농업 육성지구’ 공모사업에 최종 선정됐다고 6일 밝혔다.

이번 선정은 마늘 주산지를 중심으로 데이터 기반 영농체계를 본격 도입해 의성군의 통합형 노지 스마트농업 모델을 구축하는 계기가 될 전망이다.

‘노지 스마트농업 육성지구’ 사업은 주요 밭작물 주산지를 중심으로 전국 5개 지구를 선정해 약 500ha 규모의 대규모 육성지구를 조성하는 사업이다. 경상권에서는 의성군이 유일하게 마늘 품목으로 선정됐다.

의성군은 2026년부터 2028년까지 3년간 총 95억원을 투입해 9개 읍·면, 523ha 규모의 스마트농업 육성단지를 조성할 계획이다. 생산지구 423ha와 기존 시범지구 98ha를 연계해 단계적으로 확대하며 농업용수 기반 보완과 통신망 구축, 스마트 솔루션 도입을 병행할 방침이다.

주요 도입 내용은 토양·기상 데이터 기반 스마트 관수 시스템, 저온·가뭄 등 기상재해 예찰, 위성·센서 활용 생육 진단, 드론 기반 공동 방제, 파종부터 수확까지 이어지는 기계화 체계 구축 등이다.

특히 공모사업 사전 수요조사에서 400여 농가가 참여 의사를 밝히는 등 현장의 관심이 높았으며 사업은 의성군과 의성마늘생산자연합회, 비바엔에스 컨소시엄 등이 공동으로 추진한다.

또 스마트 농산물산지유통센터(APC) 연계, 저온저장·가공시설 고도화 등 전·후방 산업과의 통합 거점화도 단계적으로 추진할 방침이다.

의성군은 2026년 상반기 내 세부 기본계획을 수립하고 기반시설 확충과 함께 농업인의 디지털 역량 강화 교육을 병행해 사업 효과를 가시화할 계획이다.

군은 이번 육성지구 지정은 기후위기와 농촌 고령화에 대응하기 위한 현장 중심 디지털 전환의 출발점으로, 안정적인 농산물 공급과 지역 농업 경쟁력 강화에 중요한 전환점이 될 것으로 전망하고 있다.

김주수 의성군수는 “총사업비 245억원 규모의 노지 스마트농업 시범사업을 시작으로 의성 마늘 스마트농업 기반을 단계적으로 구축해 왔다”며 “이번 육성지구 지정으로 의성형 노지 스마트농업이 완성 단계에 이를 것으로 기대한다”고 말했다.