‘읽는 시대’를 넘어 ‘듣고 공감하는 시대’ 열며 시민들 일상속으로 오디오북, 시청 홈페이지 접속·QR코드 스캔만으로 간편하게 이용

[헤럴드경제=박준환 기자]하남시의 시정 소식지 ‘청정하남’이 정보의 ‘읽는 시대’를 넘어 ‘듣고 공감하는 시대’를 열며 시민들의 일상 속으로 더 깊이 파고든다.

6일 하남시에 따르면 2026년 2월호 개편을 기점으로 단행된 변화는 단순한 소식지의 진화를 넘어 시민 소통의 새로운 패러다임을 제시하며 화제의 중심에 섰다.

이번 개편의 핵심인 오디오북 서비스는 소식지의 도달 범위를 확장하는 혁신을 가져왔다. 기존 시각장애인용 음성변환 서비스는 별도의 애플리케이션 설치가 필요해 이용에 제약이 있었으나, 새롭게 도입된 오디오북은 시청 홈페이지 접속이나 QR코드 스캔만으로 간편하게 이용할 수 있도록 문턱을 대폭 낮췄다.

이는 글자가 잘 보이지 않아 소외되었던 어르신이나 저시력자들에게 다정한 길잡이가 되어줄 뿐만 아니라, 출퇴근길이나 가사 노동 중에도 소식지를 라디오처럼 즐길 수 있는 환경을 제공, 바쁜 현대인들에게 도시의 온기를 전하는 세심한 배려로 평가받는다.

이어 지면을 가장 환한 빛으로 물들이고 있는 것은 새롭게 신설된 ‘하남에 온 새 가족’ 코너다. 하남의 미래인 아이들의 탄생을 온 이웃이 함께 축하하는 이 공간은 시민들의 가슴에 깊은 울림을 전한다. 지면에는 갓 태어난 쌍둥이 자녀를 바라보며 삶의 의미를 깨닫고 새로운 목표가 생겼다는 한 아빠의 벅찬 고백부터, 아이가 넓은 세상에서 마음껏 꿈을 펼치길 소망하는 엄마의 간절한 마음이 담기는 등 존재 자체로 감사한 생명들의 이야기가 지면을 온기로 채웠다.

이처럼 소중한 기록에 동참하고 싶은 시민은 하남시에서 태어난 12개월 이하 아기의 이름과 사진, 100자 내외의 메시지를 작성해 참여할 수 있다. 신청은 작성자 성명과 연락처를 포함해 전용 이메일로 접수하면 되며, 소식지에 소개된 가족에게는 3만원 상당의 기프티콘이 증정된다.

아울러 ‘청정하남’ 책자 배부대에 전자책으로 바로 접속할 수 있는 QR코드도 설치해 이용의 편의성을 높였다.

이러한 하남시의 진심 어린 노력은 수치로도 명확히 증명되고 있다. 그동안 ‘청정하남’은 정확한 시정 정보 전달은 물론, 감각적인 일러스트 표지와 세련된 편집, 부록으로 제공되는 캐릭터 페이퍼토이 등 차별화된 콘텐츠로 시민들의 꾸준한 호응을 받아왔다.

그 결과 2025년 하반기 만족도 조사에서 91.6%라는 역대 최고치를 기록했으며, 특히 연간 전자책(e-book) 조회수는 2024년 9만7872회에서 2025년 21만9090회로 약 123.8%의 폭발적인 성장률을 기록하며 디지털 소통의 강자임을 입증했다.

이밖에도 ‘걷기 좋은 길’ 코너에서 QR코드를 활용해 하남의 명소를 영상으로 즐길 수 있는 현장감 있는 콘텐츠를 제공하며, 최신 트렌드 기사와 플레이리스트 QR 등 다양한 멀티미디어 요소로 시민들의 오감을 만족시키고 있다.

이현재 하남시장은 “91.6%의 높은 만족도는 시민의 눈높이에서 정책을 전달하고 진정성 있게 소통한 결과”라며, “오디오북 서비스로 더 많은 시민이 시정 소식을 쉽고 편하게 접할 수 있기를 기대한다”고 전했다.

한편 ‘청정하남’ 오디오북은 하남시청 홈페이지에서 이용할 수 있으며, 전자책은 교보문고, 밀리의 서재 등 대형 온라인 독서 플랫폼에서도 무료로 제공된다. 하남시는 기존의 책자형 소식지와 함께 점자책, 보이스아이 서비스도 지속 운영하며 모든 시민을 위한 따뜻한 소통 행정을 이어갈 방침이다.