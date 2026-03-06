항공 정비사 진로 특강 신입생 100여명 대상 진행

[헤럴드경제=정경수 기자] 이스타항공이 항공 정비사를 꿈꾸는 부산항공고등학교 학생들을 대상으로 항공 정비 특강을 진행하며 미래 항공 인재 양성에 나섰다.

이스타항공은 지난 5일 부산 사상구 부산항공고등학교에서 신입생 100여 명을 대상으로 항공 정비 특강을 실시했다고 6일 밝혔다. 이번 특강은 지난해 12월 이스타항공과 부산항공고가 체결한 ‘항공 정비 인력 양성을 위한 업무협약(MOU)’의 일환으로 마련됐다.

이날 강의에는 이정 이스타항공 정비본부장이 직접 강연자로 나서 ▷항공 정비사가 되기 위한 필수 자질과 역량 ▷항공기계·전기전자 등 전공별 직무 ▷글로벌 항공 정비(MRO) 시장의 현황과 전망 등을 주제로 학생들과 소통했다.

특히 실제 항공기 정비 현장에서 발생하는 사례들을 소개하며 항공 정비 직무에 대한 현실적인 조언을 전달했다. 강연 이후에는 학생들이 궁금한 점을 묻고 답을 듣는 질의응답 시간도 이어졌다.

이스타항공은 특강에 이어 올해 11월부터 부산항공고 3학년 학생들을 대상으로 총 320시간 규모의 정비 이론 및 실습 교육도 진행할 예정이다.

이정 이스타항공 정비본부장은 “항공 정비 산업의 미래는 숙련된 인재 확보에 달려 있다”며 “부산항공고 학생들이 자부심을 갖고 꿈을 키워갈 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다”고 말했다.