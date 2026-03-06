[헤럴드경제=이원율 기자]영화 ‘빅 쇼트’ 실제 인물로 유명한 미국의 공매도 투자자 마이클 버리가 5일(현지시간) 코스피 급등락 건을 놓고 불길한 사태의 전조를 시사한다고 내다봤다.

버리는 이날 온라인 뉴스레터 플랫폼 서브스택에 올린 글을 통해 “한국 증시는 (한국 이외 지역의)개인 투자자가 다가가기에 쉽지 않고, 수년간 외면받은 시장”이라며 “최근 모멘텀이 붙기 시작했다”고 평가했다.

그는 “지난 한 달 남짓 기간 코스피를 움직인 건 기관투자자들”이라며 “그리고 그 변동성이야말로 모멘텀 트레이더들이 들어왔다는 결정적 신호”라고 했다.

주식시장에서 모멘텀이란 주가가 특정 방향으로 계속 움직이려는 힘을 의미한다. 모멘텀 트레이더는 주가 추세를 쫓아 단기적으로 투기적 거래를 하는 이들을 뜻한다고 볼 수 있다.

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 발발 뒤 코스피가 급등락하고 변동성이 커진 배경에는 외국인 기관투자자들의 투기 거래가 있었다는 게 버리의 분석이다.

버리는 “기관들이 코스피를 데이트레이딩(당일 매매)한다는 것은 무슨 의미인가”라며 “그것이야말로 묵시록의 네 기사 중 하나(one horse of the apocalypse·종말 징후)가 나타난 것”이라고 했다.

다만 버리는 ‘묵시록의 네 기사 중 하나’가 구체적으로 어떤 사태에 대한 징후가 될 수 있는지에 대해선 구체적으로 설명하지 않았다.

버리는 2008년 미국의 비우량 주택담보대출(서브프라임 모기지) 사태를 미리 예측해 관련 자산의 가격 하락에 돈을 거는 공매도 기법으로 큰 부를 쌓았다. 그의 이야기는 2015년 영화 ‘빅 쇼트’로 만들어지기도 했다.

다만, 월가에서는 버리가 2008년 금융위기에 대한 한 번의 탁월한 예측으로 이름값을 올렸지만, 이후 비관적 예측은 반복적으로 틀려왔다는 점에서 그의 발언에 큰 무게는 두지 않는 기류다.

지난 달 초 버리는 비트코인 가격 하락세가 관련 기업의 피해로 이어지는 ‘죽음의 소용돌이’로 심화할 수 있다는 경고도 내놓았다. 당시 버리는 비트코인이 10% 더 하락하면 비트코인 비축 기업인 스트래티지가 수십억 달러 규모의 적자에 빠질 수 있다고 전망했었다.

버리는 최근 인공지능(AI) 산업의 거품이 심각하다며 거품 붕괴가 가까워졌다고 경고하기도 했다.