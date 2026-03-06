최현수 회장 “플랫폼 정체성 구체화해 60년 준비” AX 통해 기업 운영 및 의사결정 체계 고도화

[헤럴드경제=강승연 기자] 깨끗한나라는 창립 60주년을 맞아 제조 기반 경쟁력을 ‘AX(인공지능 전환)’ 인프라로 고도화하고 기술·데이터 역량을 단계적으로 강화해 나가겠다는 비전을 6일 밝혔다.

최현수 깨끗한나라 회장은 “생활 혁신 솔루션 플랫폼 정체성을 더욱 구체화하고, 플랫폼으로 연결되고 데이터로 고도화되며 실행으로 증명되는 체계를 통해 다음 60년을 준비하겠다”고 강조했다.

깨끗한나라는 AX를 핵심 인프라로 접목해 운영 및 의사결정 체계를 고도화하기로 했다. AX를 통해 기업의 운영 방식은 물론, 사업 전반의 체질을 개선한다는 것이다.

양 사업부의 미래 방향성도 함께 제시했다. HL(Home&Life) 사업부는 데이터를 기반으로 브랜드와 고객 경험을 보다 정밀하게 연결하고, PS(Packaging Solution) 사업부는 친환경 설계와 공급망 역량을 강화해 패키징 솔루션 경쟁력을 높여나갈 계획이다.

공장 운영은 자동화와 데이터 기반 관리 체계를 강화하고, 글로벌 SCM 최적화를 통해 시장 대응력을 높인다. 아울러 자원순환 체계와 에너지 전환을 병행해 지속가능한 성장 기반을 강화한다는 방침이다.

깨끗한나라 관계자는 “제조 기반의 강점을 유지하면서도 AX·에너지·데이터 중심의 체계를 강화해 고객감동과 미래 경쟁력을 지속적으로 확보해 나갈 것”이라고 설명했다.

한편, 깨끗한나라는 이날 지난 60년의 변화 흐름과 주요 성과를 정리한 인포그래픽을 공개했다. 자료에 따르면 1996년 이후 백판지 누적 생산 약 1042만톤을 기록했으며, 깨끗한나라·보솜이·순수한면 등 26개 생활용품 브랜드를 기반으로 제품군을 지속적으로 확장해 왔다.

이러한 성장 흐름을 바탕으로 현재는 50개국에 걸친 수출 네트워크를 운영하고 있다. 약 1900억원 규모의 친환경 설비 투자도 지속해 제조 경쟁력과 환경 대응 역량을 강화하고 있다.