이순신 축제 주민자원활동가 ‘순신지기’ 3월 20일까지 60명 모집 홍보대사, 플로깅 등 행사장 환경정비, 관람객 안내 등 행사 전반 참여 4월 28일 출생 초등학생 ‘중구 소년 이순신’으로 선발해 홍보 참여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]이순신 장군의 탄생지 서울 중구가 4월에 있을 ‘2026 이순신 축제’에서 활약할 주민자원활동가 ‘순신지기’와 ‘중구 소년 이순신’을 선발한다.

생일파티 콘셉트로 꾸며질 이번 축제는 1545년 중구 건천동에서 탄생한 이순신 장군의 역사적 의미를 널리 알리고, 지역 상권에 활력을 불어넣기 위해 마련된 중구 대표 역사문화축제다. 지난해 최초로 개최한 이순신 축제에는 약 2만 명이 방문하며 큰 호응을 얻었다.

이번에 모집하는 ‘순신지기’는 단순한 봉사를 넘어 축제의 기획과 운영 과정에 주민이 주도적으로 참여하는 자원활동 프로그램이다. 모집 인원은 총 60명으로, 만 16세 이상 70세 이하 중구민과 지역 내 고등학생·대학생이면 누구나 지원할 수 있다. 축제 자원봉사 신규 참여자를 우선 선발한다.

‘순신지기’는 3월 말 오리엔테이션과 사전교육을 시작으로 4월 25일 축제 당일까지 활동하게 된다. 이순신 장군의 정신, 축제의 의미 및 구성 프로그램에 대한 교육을 받은 후, 지역 곳곳을 누비며 ‘걸어 다니는 홍보대사’로 활동한다. 인적 네트워크를 활용한 바이럴 홍보, 인기 프로그램인 ‘철인 이순신’ 참가자 모집 등을 통해 축제 참여 분위기 조성에 앞장선다.

축제 개최 전일에는 행사장과 인근 지역에서 플로깅 등 환경정비를 통해 쾌적한 축제 환경을 조성하고, 축제 당일에는 프로그램 등에 대한 관람객 안내와 행사장 환경정리 등 현장 운영 전반에 참여한다.

참여자에게는 교통비 등 소정의 실비가 지급되며, 봉사시간도 인정된다. 신청은 온라인 신청 링크 또는 중구청 홈페이지에서 신청서를 내려받아 작성 후 중구청 문화정책과를 방문하거나 이메일로 제출하면 된다.

아울러 중구는 축제 홍보에 참여할 ‘중구 소년 이순신’을 선발한다. 대상은 이순신 장군의 탄생일인 4월 28일에 출생한 관내 초등학생 약 20명이다. ‘중구 소년 이순신’은 축제 홍보물 제작을 위한 사진 및 영상 촬영 모델로 활동하고, 축제 당일 퍼레이드와 개막식 등에 참여한다.

구 관계자는 “이번 이순신 축제가 ‘순신지기’와 ‘중구 소년 이순신’ 운영을 통해 주민과 어린이가 함께 만드는 참여형 축제로 자리 잡길 바란다”며 “중구를 상징하는 명품 축제로 자리매김할 수 있도록 많은 주민 여러분의 참여를 부탁한다”고 밝혔다.