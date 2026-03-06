이스라엘·걸프국 내 미국 시설 공격 지속 중동 넘어 코카서스 지역 아제르바이잔까지 드론 공격 “이란, 개전후 미사일 500여발·드론 2000여기 발사”

[헤럴드경제=도현정 기자]미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 엿새째를 맞은 5일(현지시간)에도 확전 양상을 이어가고 있다. 이란은 중동 내 미국 시설과 이스라엘에 대한 공세를 이어갔고, 걸프국을 대상으로 하던 드론 공격을 중동 넘어 아제르바이잔까지 확대했다.

AP·AFP 통신 등 외신에 따르면 이란은 이날 걸프 국가 내 미국 시설과 이스라엘을 겨냥한 20번째 일제 공격을 단행했다. 이스라엘 텔아비브와 예루살렘 등에서는 미사일 경보가 울렸다. 아랍에미리트(UAE)에서는 미군이 주둔한 알 다프라 공군기지 인근에 드론이 떨어지면서 6명의 부상자가 발생했다. 에너지 시설도 폭격됐다.

카타르 도하의 미국 대사관 인근지역에도 미사일이 날아들었다. 사우디아라비아는 요르단 국경지대에서 이란의 드론을 요격했다고 밝혔다. 바레인에서는 이란의 미사일이 국영 정유시설을 폭격했다.

이란은 중동을 넘어 코카서스에 위치한 아제르바이잔을 향해서도 드론을 날렸다. 이란의 드론이 민간 시설을 타격하면서 4명의 부상자가 발생했고, 아제르바이잔은 보복하겠다고 경고했다.

미국 시설이 아닌 민간 피해가 커지자, 이란은 공격 사실 자체를 부인하거나 민간 시설을 겨냥한 적이 없다고 주장했다.

이란의 반관영 파르스 통신에 따르면 이란은 지금까지 이스라엘과 역내 미국 시설을 겨냥해 500여발의 탄도미사일 및 순항미사일 그리고 2000기 이상의 드론이 사용한 것으로 추정된다. 파르스 통신은 군 내 소식통을 인용해 “이 중 40%는 이스라엘을 타격하는 데 활용됐고, 60%는 역내 미군 기지와 시설을 겨냥했다”고 전했다.