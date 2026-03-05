[헤럴드경제=이원율 기자]도널드 트럼프 미국 대통령이 가상화폐 업계의 편을 들자 비트코인 가격이 한때 급등하는 흐름을 보였다.

트럼프 대통령은 3일(현지시간) 오후 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 “‘지니어스 법안’은 미국을 가상화폐 수도로 만들기 위한 첫 걸음”이라며 “‘클래러티 법안’은 거대하고 강력한 산업을 미국에 두기 위한 조치”라고 밝혔다.

그는 “은행들이 ‘지니어스 법’을 위협하고 훼손하는데, 이를 용납할 수 없다”고 경고하기도 했다.

‘지니어스 법안’은 달러 등 기존 화폐에 가치를 고정한 가상화폐인 스테이블코인의 제도화를 명시한 것이다. ‘클래러티 법안’에는 미국 디지털 자산시장 전반의 규칙이 담겨 있다.

트럼프 대통령은 가상화폐 산업을 키우겠다며 지난해 ‘지니어스 법안’에 서명했다. 하지만 미국 주요 은행들은 제도상 허점을 막기 위해 추가 법제화가 필요하다는 입장을 고수 중이다. ‘클래러티 법안’ 또한 은행 측 반대에 가로막혀 상원에 계류되고 있다.

트럼프 대통령이 가상화폐와 은행업계의 갑론을박 대립 속 가상화폐 측의 입장을 실은 글을 올리자 시장도 출렁였다.

비트코인 가격은 4일 전날보다 7% 이상 올라 한때 7만4000달러를 넘기기도 했다.

트럼프 대통령이 가상화폐 업계 관계자를 만난 직후 해당 글을 올렸다는 보도도 나왔다. 미 정치전문 매체 폴리티코는 복수의 소식통을 인용, 트럼프 대통령이 해당 글을 쓰기 전 브라이언 암스트롱 코인베이스 최고경영자(CEO)와 만났다고 전했다. 코인베이스는 가상화폐 거래소다. 가상화폐 슈퍼팩(SuperPAC·특별정치활동위원회) 페어셰이크의 주요 후원사이기도 하다.

비트코인은 수개월째 약세 흐름을 타왔다.

트럼프 대통령은 집권 2기 들어 스스로를 ‘가상화폐 대통령’이라고 칭하는 등 친가상화폐 정책을 펴왔고 가족 사업에 벌였는데, 비트코인 약세가 이어지면서 지지층 사이 균열이 일고 있다는 미국 온라인 매체 악시오스의 최근 보도도 있었다.

다만 악시오스는 암호화폐 투자자들의 반발이 선거까지 이어질 조짐은 뚜렷이 보이지 않고 있다고 전했었다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 당시 “트럼프 대통령은 미국을 세계 암호화폐 중심지로 만들었고 미국인을 위한 혁신을 촉진하는 정책을 추진해왔다”고 주장했다.