3일 오전 서울 용산구 용산세무서에서 열린 제60회 납세자의 날 기념식에서 주식회사 헤럴드가 세정협조자 표창장과 부총리 겸 재정경제부 장관상을 수상했다. 김상원(왼쪽부터) 용산세무서장, 김형곤 헤럴드경제 총괄전무, 신동윤 경영지원실장이 기념촬영을 하고 있다. 임세준 기자
입력 2026-03-03 11:42:41 수정 2026-03-03 11:43:04
