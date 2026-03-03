임직원·인디밴드 재능기부 참여

[헤럴드경제=윤성현 기자] 금호건설이 새 학기를 맞아 아동·청소년을 위한 문화 나눔 활동에 나섰다.

금호건설은 지난달 27일 서울 은평구 이레지역아동센터에서 ‘제12회 아테라 하모니 콘서트’를 개최했다고 3일 밝혔다. 이번 공연은 문화 활동 기회가 상대적으로 적은 아동·청소년들에게 음악을 통해 희망과 응원의 메시지를 전하기 위해 마련됐다.

‘아테라 하모니 콘서트’는 금호건설이 주최하고 사단법인 더불어배움이 함께 준비한 문화 지원 프로그램이다. 임직원과 아티스트의 재능기부로 운영되며, 2020년 첫 공연 이후 올해로 12회를 맞았다.

이날 공연에는 이레지역아동센터 소속 초·중학생 20여 명이 참석했다. 금호건설 박민수 매니저가 건반 연주로 공연의 시작을 알렸고, 이어 남성 2인조 인디밴드 ‘카키마젬’이 무대에 올라 루프스테이션을 활용한 공연을 선보였다.

공연 이후에는 아이들과 아티스트, 임직원이 함께 기념촬영을 하며 교류하는 시간을 가졌다.

금호건설은 아테라 하모니 콘서트 외에도 다문화가정 아동 후원과 임직원 기부활동 ‘DOVE’s 캠페인’ 등 다양한 사회공헌 활동을 이어가고 있다.

조완석 금호건설 사장은 “음악은 마음과 마음을 잇는 따뜻한 언어”라며 “앞으로도 지역사회에 희망을 전하는 나눔 활동을 지속하겠다”고 밝혔다.