폭스바겐그룹 차이나·알핀 APAC·중동 마케팅 총괄 역임 브랜드 전략·디지털·콘텐츠 등 마케팅 전반 담당

[헤럴드경제=정경수 기자] 아우디 코리아가 글로벌 브랜드 전략 전문가를 영입하며 마케팅 혁신에 나선다.

아우디 코리아는 이규희 상무를 신임 마케팅 커뮤니케이션 총괄 임원으로 선임했다고 3일 밝혔다. 이 상무는 이날부터 브랜드 전략을 비롯해 마케팅 커뮤니케이션, 디지털 및 콘텐츠 전략, 고객 경험 전반을 총괄한다.

이 상무는 글로벌 자동차 및 퍼포먼스 브랜드에서 폭넓은 경험을 쌓아온 브랜드 전략 전문가다. 폭스바겐그룹 차이나에서 브랜드 매니지먼트 디렉터, 마케팅 디렉터, 브랜드 이노베이션 프로젝트 하우스 총괄 등을 역임하며 브랜드 혁신과 시장 재포지셔닝, 데이터 기반 마케팅 체계 구축 등을 주도했다.

이후 프랑스 고성능 스포츠카 브랜드 알핀(Alpine)에서 아시아·태평양 및 중동 지역 마케팅&커뮤니케이션 디렉터를 맡아 핵심 시장 전략을 총괄했다. 글로벌 크리에이티브 에이전시와 전략 컨설팅 분야에서도 경력을 쌓으며 자동차·럭셔리·전자 산업 전반에서 대규모 혁신 프로젝트를 이끈 것으로 평가받는다.

아우디 코리아는 올해 신형 모델 출시를 확대하는 동시에 브랜드 리프레시를 본격화할 계획이다. 이번 인사는 프리미엄 브랜드로서의 포지셔닝을 강화하고, 디지털 마케팅 역량을 고도화해 고객 중심의 브랜드 경험을 강화하겠다는 전략의 일환이다.

스티브 클로티 아우디 코리아 사장은 “이규희 상무의 글로벌 관점과 전략적 전문성은 아우디 브랜드를 한 단계 도약시키는 데 중요한 역할을 할 것”이라며 “한국 고객과의 접점을 더욱 확대하고 아우디의 프리미엄 가치를 공고히 해 나가겠다”고 말했다.