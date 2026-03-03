신림2구역 내 복지·행정 핵심 인프라 건립…어르신 복지 수요 대응하고 주민 편의 증진 노인종합복지타운 내 복지관·요양원 조성, 삼성동 청사는 행정·복지·문화 아우르는 생활 거점 변모

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 지난달 27일 ‘구립 노인종합복지타운’과 ‘삼성동 복합청사’ 착공식을 공동 개최해 삼성동 일대 주민 생활 인프라 확충에 속도를 내기 시작했다.

착공식에는 박준희 관악구청장을 비롯해 국회의원, 시·구의원, 유관기관 관계자와 지역주민 등 300여 명이 참석해 두 시설의 성공적인 건립을 기원했다. 이날 박 구청장은 “구립 노인종합복지타운과 삼성동 복합청사 건립 모두 관악의 미래를 준비하는 중요한 사업인 만큼, 차질 없이 추진하겠다”고 축사를 전하고 기념 시삽을 했다.

신림2재정비촉진구역에 들어서는 구립 노인종합복지타운(삼성동 301-1 일대)은 지하 2층부터 지상 5층의 연면적 4200㎡ 규모로 건립된다. 구는 총사업비 349억 원을 투입해 건물 1층부터 지상 2층까지는 구립 노인종합복지관을, 지상 3층에서 지상 5층에는 구립 노인요양원을 조성한다.

2028년 1월 준공을 목표로 공사가 추진되는 구립 노인종합복지타운은 어르신 인구의 증가와 여가·건강·돌봄 등 복지 수요 다양화에 대응하는 관악형 공간복지의 핵심 인프라로 자리매김할 예정이다.

맞은편 부지에는 지하 1층 지상 4층 연면적 3243㎡ 규모의 ‘삼성동 복합청사(삼성동 302-1 일대)’가 2027년 10월 준공을 목표로 착공했다. 총사업비는 285억 원으로, 새 청사는 행정·복지 민원실을 비롯해 ▲자치회관 ▲작은 도서관 ▲헬스장 ▲주민자치 강의실 ▲정보화센터 교육장 등을 갖춘 ‘주민 생활 거점’으로 재탄생한다.

지난해 구는 두 시설물 공사의 착공 시기와 현장 위치, 건설 공정이 유사한 점에 착안해 건설사업관리 용역(건축법상 공사 감리)을 통합 발주했다. 사업별로 발주시 약 55억 원이 소요되는데 비해 통합 발주로 용역비를 약 41억 원까지 낮출 수 있어 전체 용역비의 25%를 절감하고 시공 품질까지 높인다는 방침이다.

박준희 구청장은 “지난해 봉천권역의 관악더행복마루에 이어 신림권역 어르신의 노인종합지타운을 새롭게 건립해 권역별 균형있는 어르신 복지 인프라 확충에 힘쓰고 있다”며 “삼성동 복합청사 건립도 기한 내 준공해 주민이 행복한 일상, 살기 좋은 도시 관악의 토대가 되어줄 생애주기별 맞춤형 공간복지 인프라 실현에 최선을 다할 것”이라고 말했다.