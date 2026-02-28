쿠팡플레이 ‘샤크탱크 코리아’ 참가자 모집

[쿠팡플레이 제공]
[쿠팡플레이 제공]

[헤럴드경제=손미정 기자] "오직 아이템으로 승부하라."인생 역전의 무대, 오직 아이템으로 승부하라”

연매출 2조원 '스크럽대디'의 신화를 남긴 글로벌 리얼리티 투자쇼 '샤크탱크'가 한국에 상륙한다.

쿠팡플레이는 '샤크탱크 코리아' 제작을 확정하고, 혁진적인 아이템을 가진 참업가들의 참가를 모집한다고 밝혔따.

[쿠팡플레이 제공]
[쿠팡플레이 제공]

'샤크탱크'는 창업가와 거물 투자자 ‘샤크’가 치열한 아이템 제안과 협상을 거쳐 지분 및 현금을 맞바꾸고, 실제 사업 파트너로 거듭나는 과정을 담은 리얼리티 투자쇼다. 미국에서만 17개 시즌을 이어가며, 전 세계 50개국 이상에서 리메이크되면서 등 글로벌 스타트업의 등용문으로 자리 잡은 프로그램이다.

역대급 반전의 주인공이었던 ‘스크럽 대디’를 비롯해 해외 시리즈 역대 가장 수익성을 기록한 기부 양말 ‘봄바스’, 전미 대륙을 사로잡은 K-컵밥 ‘유타 컵밥’ 등이 미국에서 탄생한 대표적인 성공사례다.

'샤크탱크 코리아'는 나이, 직업, 경력 등 모든 진입 장벽을 허물고 오직 ‘아이템’의 가치로 승부하는 프로그램으로 꾸며진다. 아이디어 단계를 넘어 실물 제품이나 시제품, 혹은 구현된 서비스를 보유한 사람이라면 누구나 도전할 수 있다.

참가를 희망하는 창업가는 쿠팡플레이 공식 인스타그램에서 지원서를 확인한 뒤, 자기소개 및 서비스 시연 영상을 함께 제출하면 된다. 마감 기한은 오는 29일이다.

참가자들에게는 자금 투자에 더해 파격적인 비즈니스 성장 기회가 제공된다. ‘샤크’의 선택을 받은 아이템은 대중과 직접 만날 수 있는 강력한 판로 지원을 통해 본격적인 시장 확대의 발판을 마련하게 된다.

기발한 아이디어가 거대 자본의 투자로 이어지는 인생 역전의 무대, 대한민국 창업가들의 치열한 비즈니스 승부수를 담을 '샤크탱크'는 연내 공개된다.


balme@heraldcorp.com