쿠팡플레이 ‘샤크탱크 코리아’ 참가자 모집

[헤럴드경제=손미정 기자] "오직 아이템으로 승부하라."인생 역전의 무대, 오직 아이템으로 승부하라”

연매출 2조원 '스크럽대디'의 신화를 남긴 글로벌 리얼리티 투자쇼 '샤크탱크'가 한국에 상륙한다.

쿠팡플레이는 '샤크탱크 코리아' 제작을 확정하고, 혁진적인 아이템을 가진 참업가들의 참가를 모집한다고 밝혔따.

'샤크탱크'는 창업가와 거물 투자자 ‘샤크’가 치열한 아이템 제안과 협상을 거쳐 지분 및 현금을 맞바꾸고, 실제 사업 파트너로 거듭나는 과정을 담은 리얼리티 투자쇼다. 미국에서만 17개 시즌을 이어가며, 전 세계 50개국 이상에서 리메이크되면서 등 글로벌 스타트업의 등용문으로 자리 잡은 프로그램이다.

역대급 반전의 주인공이었던 ‘스크럽 대디’를 비롯해 해외 시리즈 역대 가장 수익성을 기록한 기부 양말 ‘봄바스’, 전미 대륙을 사로잡은 K-컵밥 ‘유타 컵밥’ 등이 미국에서 탄생한 대표적인 성공사례다.

'샤크탱크 코리아'는 나이, 직업, 경력 등 모든 진입 장벽을 허물고 오직 ‘아이템’의 가치로 승부하는 프로그램으로 꾸며진다. 아이디어 단계를 넘어 실물 제품이나 시제품, 혹은 구현된 서비스를 보유한 사람이라면 누구나 도전할 수 있다.

참가를 희망하는 창업가는 쿠팡플레이 공식 인스타그램에서 지원서를 확인한 뒤, 자기소개 및 서비스 시연 영상을 함께 제출하면 된다. 마감 기한은 오는 29일이다.

참가자들에게는 자금 투자에 더해 파격적인 비즈니스 성장 기회가 제공된다. ‘샤크’의 선택을 받은 아이템은 대중과 직접 만날 수 있는 강력한 판로 지원을 통해 본격적인 시장 확대의 발판을 마련하게 된다.

기발한 아이디어가 거대 자본의 투자로 이어지는 인생 역전의 무대, 대한민국 창업가들의 치열한 비즈니스 승부수를 담을 '샤크탱크'는 연내 공개된다.