[헤럴드경제=김보영 기자] 스페인의 최대 관광 도시 바르셀로나가 관광객 수를 억제하기 위해 관광세를 배로 인상했다.

바르셀로나를 관할하는 카탈루냐주 의회는 25일(현지시간) 휴가용 숙소 이용객에 대한 세금을 현행 1박 평균 6.25유로(1만원)에서 최고 12.5유로(2만원)로 인상하는 법안을 승인했다고 로이터 통신이 전했다.

이에 따라 호텔 투숙객은 4월부터 호텔 등급에 따라 현재 1박당 5∼7.5유로(8000원∼1만2000원)에서 10∼15유로(1만6000원∼2만5000원)를 내야 한다.

바르셀로나 호텔의 거의 절반을 차지하는 4성급 호텔에서 2명이 2박을 할 경우 지방 당국이 한명에 1박당 최고 11.4유로(1만9000원)를 부과할 수 있어 추가로 45.6유로(7만6000원)가 들 수 있다.

5성급 호텔 투숙객은 1박당 최고 15유로를 부과받을 수 있다.

스페인 통계청에 따르면 바르셀로나가 속한 카탈루냐 지방의 외국인 관광객 수는 지난해 2010만명으로 역대 최대를 기록했다.

관광객 급증으로 주택과 도시 인프라 부족 문제가 심화되면서 이른바 ‘오버투어리즘(과잉관광)’ 현상이 지역 사회 갈등으로 번지고 있다. 임대료 상승과 생활환경 악화를 호소하는 주민들의 불만도 커지는 상황이다.

법안에 따르면 징수된 세금의 4분의 1은 도시의 주택 문제 해결에 사용될 예정이다. 현지 주민 이반 리우는 로이터 통신에 “세금 인상으로 주택 위기가 해결되진 않겠지만 인상 폭은 합리적으로 보인다”고 말했다.

다만 호텔 경영자들은 세금 인상으로 매년 바르셀로나를 찾는 약 1580만명의 관광객 중 상당수가 이탈할 것을 우려하고 있다.

바르셀로나 호텔업 협회의 마넬 카살스 사무총장은 세금 인상 효과를 모니터링하기 위한 단계적 인상 제안이 무시됐다며 “결국 황금알을 낳는 거위를 죽이는 꼴이 될 것”이라고 경고했다.

이탈리아인인 이레네 베라초는 바르셀로나가 이미 매우 비싼 도시라며 재방문 의사가 없다고 밝혔다. 그는 “이 추가 비용은 공정하지 않다고 생각한다. 그들은 이미 관광객들의 상점 쇼핑과 관광지 방문으로 수익을 내고 있다”고 지적했다.