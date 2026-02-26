연방대법원 판결 기반 美 관세조치 변경 동향 등 정보 제공 비특혜원산지 판정 등 무역장벽 대응안 제시

[헤럴드경제=서재근 기자] 코트라는 서울 염곡동 본사에서 한국원산지정보원, TBT(무역기술장벽)종합지원센터와 함께 ‘미국 통상환경 대응 실무전략 설명회’를 개최했다고 26일 밝혔다.

이번 설명회는 미국 연방대법원의 국제비상경제권법(IEEPA) 관세 판결에 따른 미국 관세조치 변경 동향에 대한 정보 제공과 함께 비특혜원산지 판정, TBT 등 대응 방안도 제시했다.

국내 수출기업 관계자 200여 명이 참가한 설명회에는 미국 회계법인, 한국원산지정보원, TBT종합지원센터 등 국내외 전문가들이 연사로 함께했다.

각 기관 연사는 ▷IEEPA 판결에 따른 미국 관세조치 주요 내용 ▷미국 현지 변호사가 알려주는 관세 절감 방안 ▷미국 수입신고정정 및 이의신청 방법 ▷최근 TBT 주요 동향과 알아두면 유익한 해외인증지원사업 ▷CBP(미국 관세국경보호청) 최근 원산지 판정 사례 분석 및 유의사항 등 관세 및 비관세 장벽에 대응하기 위한 실무 종합 정보를 전달했다.

코트라는 이번 설명회 외에도 지방 소재 기업들을 위해 2~4월 중 12개 지방 거점을 찾아 미국 통상환경 대응 방안을 제시하는 설명회도 연이어 개최할 예정이다.

강경성 코트라 사장은 “미국 연방대법원 판결에도 불구하고 미국 관세조치 변화에 따른 불확실성이 커진 상태다”며 “코트라는 한국원산지정보원, TBT종합지원 센터 등 유관기관과 협력해 기업들의 관세·비관세 애로를 해소하고, 대체시장 개척을 통한 수출다변화를 적극 지원하겠다”고 말했다.