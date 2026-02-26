“성동구 힐링센터, 구민 투표로 결정된 사업…구민 전체 모독” 안철수 “鄭, 고향 땅 옆 휴양시설 건립…통일교 개발지” 반박

[헤럴드경제=손인규 기자] 정원오 서울 성동구청장이 안철수 국민의힘 의원 주장은 명백한 정치적 흠집내기라며 법적 대응에 나서겠다고 강하게 반박했다.

정 구청장은 26일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “성동구 힐링센터는 구민의 투표로 결정된 사업”이라며 “전국 652개 폐교를 전수 조사한 뒤 2015년 성동구민 1만395명이 직접 참여한 온라인 주민투표를 통해 선정됐다”고 적었다.

그는 “당시 2곳을 선정하기로 했고 1·2위인 영월 폐교와 여수 폐교, 두 곳을 차례대로 힐링센터로 개축한 것”이라며 “구민이 뽑은 ‘올해 성동 뉴스’에서 힐링센터는 상위권을 차지했다”고 강조했다. 그러면서 “이를 두고 ‘사익을 위한 결정’이라 매도하는 것은 성동구민 전체를 모독하는 일”이라며 “관외에 휴양시설을 운영하는 것은 일반적인 자치행정”이라고 반박했다.

앞서 안 의원은 이날 역시 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 더불어민주당의 서울시장 유력 후보 중 한 명인 정 구청장이 본인 소유 전남 여수 농지 인근에 성동구 휴양시설을 세웠으며 해당 지역은 통일교 개발지라고 주장했다.

안 의원은 “정 구청장은 첫 구청장 취임 후 전남 여수의 해당 농지 인근에 성동구 공금으로 땅값 5억여 원과 공사비 38억원을 들여 성동구 힐링센터를 추진, 개장했다”고 적었다.

정 구청장은 힐링센터 부지가 통일교 소유라는 주장도 사실이 아니라고 반박했다. 해당 부지는 전남 여수교육지원청 소유의 폐교를 8억6000만원에 합법적으로 매입한 명백한 국공유재산이라는 것이다.

정 구청장은 “제 소유 농지 ‘인근’에 힐링센터를 지었다는 주장도 마찬가지”라며 “두 곳의 직선거리는 약 11㎞, 도로로는 약 20㎞ 떨어져 있다. 이것을 ‘인근’이라 표현하는 것, 그 의도가 무엇인지는 굳이 묻지 않아도 분명하다”고 지적했다.

이어 “어제(25일)는 김재섭 의원, 오늘(26일)은 안철수 의원까지 나섰다”며 “팩트가 중요하지 않고 무조건 상대를 흠집내겠다는 국민의힘의 민낯이 또 한 번 확인됐다. 명백한 허위 선동에 대해서는 법적으로 단호하게 책임을 묻겠다”고 강조했다.