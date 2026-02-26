캐나다 외교도 “정치개입 없다” 안규백 “양국 전략적 시너지 창출하는 파트너십 구축 계기”

[헤럴드경제=윤호 기자] 안규백 국방부장관은 60조원 규모 캐나다 잠수함 수주에 총력전을 펼치면서 “양국의 방산기술과 산업 역량을 결합해 전략적 시너지를 창출하는 파트너십 구축의 계기가 될 것으로 확신한다”고 밝혔다.

안 장관은 제2차 한·캐 2+2 외교·국방 장관회의 공동기자회견에서 “세계적인 방산제조역량을 갖춘 대한민국과 첨단기술 및 소프트웨어 경쟁력을 보유한 캐나다는 상호 강점을 극대화할 최적의 파트너”라며 이같이 말했다.

그는 “오늘 회의에서 양측은 국방협력협정 협상 착수에 합의했다. 이는 연합훈련 확대와 상호 방문절차 간소화 등을 통해 군사 협력을 확대하는 중요한 이정표가 될 것”이라고 했다.

또 “오늘 서명한 군사·국방 비밀정보 보호 협정은, 비밀정보 공유 체계를 제도적으로 보장해 작전 협조의 실효성을 높이고 방위산업 협력 확대의 기반을 마련할 것으로 기대한다”고도 했다.

아울러 안 장관은 “북한의 핵·미사일 위협에 효과적으로 대응하고, 규범에 기반한 국제질서를 수호하기 위해 정보공유, 연합훈련, 해양안보 협력 등 다양한 분야에서 공조를 강화해 나가기로 했다”고 밝혔다.

데이비드 맥귄티 캐나다 국방장관은 이날 캐나다 오타와에서 한-캐나다 군사·국방 비밀정보보호협정 체결 후 연 공동 기자회견에서 잠수함 프로젝트 관련 한국 기업의 수주 전망에 관한 질의에 “특정 입찰자가 상대 대비 어떤 구체적인 장단점을 가지는지 말할 위치에 있지 않다”면서도 “우리는 이번 입찰이 독립적이고 객관적으로 진행될 것임을 확인해두고 싶다”고 말했다.

이어 “좋은 소식은 (마크 카니 총리가 이끄는) 새 정부 출범과 함께 공정하고 객관적이며 책임 있는 방식으로 입찰을 수행할 수 있는 새로운 절차를 마련했다는 것”이라고 강조했다.

아니타 아난드 캐나다 외교장관도 잠수함 프로젝트 입찰에 대해 “(한국과 독일의) 특정 제조사들이 캐나다 군의 기술적, 설계상 요구사항을 총족하기 위한 입찰을 준비하는 과정에 있다”며 “이 절차는 정치적인 개입을 수반하지 않는다”라고 밝혔다.