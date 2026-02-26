- 주요 K-브랜드 14개 사가 참여하는 민관협의체 발족…민간의 지재권 침해 정보를 수시 청취해 관세행정에 반영하는 공동대응체계로 적발 효율 제고

[헤럴드경제= 이권형기자] 관세청은 2월 26일(목) 인천세관 해상특송물류센터에서 ‘K-브랜드 보호를 위한 민관협의체 발족 및 간담회’를 개최했다.

이날 행사에는 삼성전자, HD현대, 현대 모비스, 아모레퍼시픽, CJ제일제당, 삼양식품, 삼성물산, 카카오, 하이브 등 산업별 주요 K-브랜드 기업 14개 사가 참석했다.

최근 K-브랜드의 전 세계적인 열풍으로 이를 모방한 위조 물품이 해외에서 급증하면서, 국내 기업의 브랜드 가치와 수출 경쟁력에 막대한 피해를 주고 있다. 관세청은 이러한 K-브랜드 훼손 행위에 민관이 공동으로 대응하는 체계를 마련키 위해 협의체를 발족했다.

협의체는 민·관 상시 소통 컨택포인트를 구축해 K-브랜드사가 제공하는 침해정보를 바탕으로 국내 통관단계 적발 효율성을 높일 계획이다. 또한 외국세관 직원을 대상으로 K-브랜드 식별 교육을 확대하고, 피해사례가 많은 국가의 세관과 양자 협력을 강화해 우리 기업 피해를 최소화하는 등 K-브랜드 위상 제고를 위해 함께 노력해 나갈 예정이다.

아울러 관세청은 이날 간담회에서 우리 기업의 애로사항을 청취했다. 참석 업체들은 업계의 지식재산권 침해 동향을 공유하면서 ‘K-브랜드의 피해가 큰 국가의 세관과 협력 강화, 온라인 판매 플랫폼의 책임 있는 역할 부여, 민관협의체의 지속적이고 내실 있는 운영’ 등을 건의했다.

이명구 관세청장은 “이번 협의체 발족은 K-브랜드의 가치를 지키기 위한 민관 협력의 출발점”이라며 “앞으로도 산업별 애로·건의사항을 수시 청취해 이를 관세행정에 반영함으로써 우리 브랜드가 세계시장에서 정당한 가치를 인정받을 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.