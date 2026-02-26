데이터·학습·평가 자체 설계 고급 추론·한국어 성능 검증

KT는 오는 3월 열리는 MWC26에서 자체 개발 인공지능(AI) 모델 ‘믿:음 K(Mi:dm K)’의 기술 성과를 공개한다고 26일 밝혔다. 믿:음 K의 성능을 글로벌 AI 평가 지표에 기반해 선보이고, 기업 환경에 특화된 독자 AI 전략을 강조하겠단 방침이다.

KT는 한국의 기업·공공 환경에서 업무와 서비스 품질을 책임질 수 있는 AI 모델을 구현하기 위해 믿:음 K를 개발했다.

KT는 개발에 앞서 AI가 보조 도구를 넘어 핵심 업무에 활용되는 것을 목표로, 한국어의 언어 특성과 사회·문화적 맥락을 이해하면서 기업 환경에서 운영할 수 있는 ‘신뢰할 수 있는 AI’ 역량을 갖춰야 한다고 판단했다.

이에 KT는 데이터 확보부터 사전 학습, 평가 체계까지 전 과정을 자체적으로 설계·통제하는 전략을 선택했다. 지난 2021년부터 데이터 품질 체계와 책임 있는 AI(Responsible AI) 원칙을 기반으로 한국적 AI 역량을 고도화했다. 그 결과 AI 모델 ‘믿:음 K’가 탄생했다.

믿:음 K 1.0 모델은 지난 2023년 처음 공개됐다. 이어 지난해 7월 KT는 믿:음 K 2.0을 공개하며 베이스 모델(11.5B)과 온디바이스 미니 모델(2.3B)로 라인업을 확장했다. 더불어 서비스 고도화뿐만 아니라, 기업 간 거래(B2B), 기업·정부 간 거래(B2G) 대상의 AI 전환(AX) 사업까지 활용 범위를 넓혔다.

KT는 MWC26에서 믿:음 K 2.5 프로(Pro) 모델을 선보인다. 해당 모델은 32B 규모로 확장돼 지식 밀도와 추론 성능을 강화한 것이 특징이다. 또 128K 토큰 길이의 입력을 지원해 수백 페이지 분량의 장문 문서도 분석할 수 있다. 한국어·영어 중심에서 일본어·중국어를 포함한 4개 국어(Quadrilingual) 체계로도 확장했다.

KT에 따르면 믿:음 K 2.5 프로의 성능은 글로벌 지표를 통해서 검증됐다. 글로벌 AI 평가 플랫폼 AAII(Artificial Analysis Intelligence Index) v3.0 평가 당시 해당 지표 기준 한국 AI 모델 중 최고 성능을 기록했다.

특히 에이전틱 AI 성능을 측정하는 ‘τ²-bench(타우 스퀘어 벤치)’에서 87%를 기록했다.

기술 측면에서는 데이터 거버넌스와 후속 학습 체계를 고도화했다. KT는 ‘K 데이터 얼라이언스’를 바탕으로 공공·학계·언론·교육 등과 협력해, 한국어 맥락이 반영된 고품질 데이터를 확보했다. 이어 자체 정제·가공·검증 파이프라인을 거쳐 학습에 활용했다. 또 사용자들이 선호하는 응답 스타일 가이드와 강화 학습을 진행했다.

KT는 이러한 성과가 40B 미만의 효율적 모델 규모에서 구현됐다는 점에서 고무적이라고 평가했다. 이어 해당 모델의 강점으로 공공·금융 등 높은 보안을 요구하는 산업이 요구하는 독자 모델 기반 구축형 AI에 대응할 수 있다는 점을 꼽았다. 향후 이미지와 오디오까지 아우르는 멀티모달로 진화시킬 계획이다. 차민주 기자