2019년 최저점 이후 가파른 회복세 무역수지 흑자 163억 달러

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 창원국가산업단지가 지난해 생산액 60조원을 돌파하며 지역 경제 견인차 역할을 톡톡히 해냈다. 대외 정세의 불확실성 속에서도 수출과 고용 등 주요 지표가 상승세를 유지하며 견고한 성장세를 증명했다.

26일 창원시에 따르면 한국산업단지공단이 공개한 연간 보정 자료 분석 결과 지난해 창원국가산단 생산액은 60조9643억원을 기록했다. 2019년 39조원으로 저점을 찍은 이후 꾸준히 반등해 마침내 60조원 선을 넘어선 것이다.

수출액과 고용 지표도 청신호를 켰다. 산단 수출액은 173억6900만 달러로 생산액과 동반 상승했다. 입주업체 수는 3292개사로 1974년 산단 조성 이래 최대치를 경신했으며, 고용 인원은 11만9947명으로 집계됐다. 이는 전국 40개 국가산단 중 생산액 4위, 고용 2위, 수출·입주업체 수 5위에 해당하는 기록이다.

업종별로는 기계류가 전국 국가산단 생산액 중 약 28%를 차지하며 1위에 올랐다. 이어 전기전자(약 14%)와 운송장비(약 12%)가 각각 2위를 기록해 창원의 주력 산업이 전국적인 경쟁력을 유지하고 있음을 보여줬다.

창원 지역 전체 수출 실적도 상승세를 이어갔다. 한국무역협회 자료에 따르면 지난해 창원의 총수출액은 226억 달러, 무역수지 흑자는 163억 달러를 달성했다. 특히 흑자 규모는 충남 아산, 울산 등에 이어 전국 시·군·구 및 광역 지자체를 포함해 여섯 번째로 높았다.

수출 시장에서는 ‘K-방산’의 약진이 두드러졌다. 주력 시장인 미국 수출이 정체된 가운데 폴란드가 ‘큰손’으로 급부상했다. 한화에어로스페이스의 K9 자주포와 현대로템의 K2 전차가 본격 인도되면서 폴란드 수출액은 35억2925만 달러를 기록했다. 이는 미국(71억9879만 달러)에 이어 창원의 2대 수출국이었던 중국(16억6146만 달러)을 제친 수치다.

창원시는 이러한 산업 활기를 지역 민생 전반으로 확산시킬 계획이다. 시 관계자는 “생산과 수출 확대를 위한 정책적 지원을 지속하는 한편 산업 분야의 온기가 시민들의 삶에 실질적으로 전달될 수 있는 방안을 마련하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.