[헤럴드경제=김보영 기자] 소셜미디어에(SNS)에 올라온 아기 사진을 보고 한 네티즌이 ‘학대가 의심된다’며 신고해 경찰이 수사에 나섰다.

25일 인천 서부경찰서에 따르면 한 네티즌은 최근 SNS를 통해 얼굴에 상처가 난 아기 사진과 아기에게 떡국을 먹이는 것으로 추정되는 사진이 게시됐다며 이같이 신고했다.

아이 엄마의 SNS에는 아이에게 먹일 거라며 떡국 그릇에 아이용 숟가락이 놓여있는 사진이 올라와 있었다. 또 다른 사진에는 아이 오른쪽 뺨에 상처가 나있거나 아이의 안색이 창백해진 모습도 담겨 있었다.

온라인상에서는 “아기한테 국물도 먹이면 안 된다”, “아기한테 떡국이라니”, “아기가 아직 어린데 떡국 먹이는 엄마가 어디있냐” 등 우려가 이어졌다. 이후 한 누리꾼이 아동 학대 정황이 의심된다며 경찰에 신고한 것으로 알려졌다.

사진 속 아기는 생후 3개월이 되지 않은 것으로 경찰은 파악했다. 경찰은 30대 엄마 A씨의 자택을 방문해 아기의 안전을 확인하고, 접근 금지를 신청했다.

A씨가 올린 게시글에 따르면, 인천가정법원은 지난 21일 A씨가 피해 아동 보호시설에서 100m 이내 접근하지 못하도록 오는 4월 20일까지 임시 조치를 내렸다.

서부경찰서는 이 사건을 인천경찰청으로 이첩했으며, 인천청은 추가 수사를 진행할 예정이다. 인천청 관계자는 “아직 관련 서류가 도착하지 않았다”며 “추후 구체적인 사건 경위를 수사할 방침”이라고 말했다.