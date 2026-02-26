던킨 美 일부 매장서 ‘버킷 커피’ 선보여 인기 손잡이·뚜껑 달린 대형 플라스틱 용기에 판매 “설탕·카페인 얼마냐, 건강에 안 좋을 듯” 지적도

[헤럴드경제=한지숙 기자] 미국 커피·도넛 전문 브랜드 던킨 일부 매장에서 선보인 48온스(약 1.3ℓ) 대용량 ‘양동이 커피’가 잇따라 품절되면서 화제를 모으고 있다.

24일(현지시간) 뉴스위크 등 현지 매체에 따르면 최근 던킨은 매사추세츠와 뉴햄프셔 일부 매장에서 양동이(버킷) 커피를 시험적으로 선보였다.

이 커피는 손잡이와 뚜껑, 긴 빨대가 달린 48온스 짜리 플라스틱 용기에 담겨 제공된다. 주문 제작 방식이 아니라 미리 채워진 형태로 판매되며, 선택 메뉴는 아이스커피, 아이스라떼, 리프레셔 등 제한적이다.

가격은 커피 기준 8.89달러(약 1만 2900원)부터, 리프레셔 음료는 9.49달러(약 1만3500원)부터 시작한다.

이같은 용량은 던킨 전미 매장에서 가장 큰 사이즈인 24온스(약 716㎖)의 두 배에 이르는 초대용량이다.

던킨은 이 메뉴를 공식 온라인 채널이나 사회관계망서비스(SNS)를 통해 별도로 홍보하지 않았지만, 관련 게시물이 온라인에서 확산하며 소비자들 사이에서 화제를 모았다. 뉴햄프셔의 두 지점은 뉴욕타임스(NYT)를 통해 “현재 품절 상태이며 당분간 재입고 계획은 없다”고 알렸다.

다른 지역에서도 출시 요청이 잇따르고 있는 것으로 전해졌다. “인디애나주 포트웨인에도 출시해 주세요”, “필라델피아에도 이런 게 있으면 좋겠다” 등의 댓글이 달렸다.

반면 일각에선 가격과 건강에 문제를 제기했다. 한 누리꾼은 “48온스 버킷 하나 가격이면 32온스 아이스커피 두 잔을 살 수 있다”고 지적했고, 또 다른 누리꾼은 “설탕과 카페인, 총 칼로리가 얼마나 들어 있는지 궁금하다”며 “이걸 마시면 건강에 좋지 않을 것 같다”고 우려했다.

한편 대용량 음료의 유행은 지난해 미국 일부 개인 카페에서부터 시작된 것으로 전해졌다. 뉴욕타임스는 지난해 “카페들이 과장된 콘셉트를 살려 34온스(약 1L)짜리 버킷에 아이스커피와 라테를 담아 제공하고 있다”고 보도한 바 있다. 던킨은 이에 착안해 더 큰 용량의 버킷 음료를 선보인 것으로 보인다. 던킨은 향후 소비자 반응을 살펴 전미 매장에서 버킷 커피를 정식 출시할 지 결정할 것으로 보인다.