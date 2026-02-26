[헤럴드경제=정석준 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 26일 북한 김정은 국무위원장이 노동당 대회에서 ‘한국을 동족이라는 범주에서 영원히 배제할 것’이라고 말한 데 대해 “이재명 정권의 대북 정책이 결국 짝사랑임이 드러났다”고 말했다.

장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “조금이라도 북한의 마음을 얻어보겠다고 우리 국가 안보 태세까지 스스로 낮췄는데 결국 돌아온 것은 북한의 냉소와 조롱뿐”이라며 이같이 언급했다.

그는 “국가안보는 북한의 박수나 북한 퍼주기로 지킬 수 없다”며 “굳건한 한미 동맹을 중심축으로 하는 강력한 동맹과 단단한 원칙, 확고한 억제력만이 우리 국민과 한반도 평화를 지킬 수 있음을 명심하기 바란다”고 강조했다.

미국과 중국 전투기의 서해상 대치 문제 문제와 관련해선 “미중 공군의 서해상 대치에 중국 편을 들면서 미국에 항의하더니 주한미군 사령관이 사과했다는 가짜뉴스까지 퍼뜨렸다가, 주한미군의 심야 브리핑으로 그 실체가 드러났다”고 했다.

그는 “한미연합연습 계획을 공동 발표하는 자리에서도 우리 군과 미군이 서로 다른 소리를 하는 황당한 일도 벌어졌다”며 “주한미군은 예정대로 대규모 야외 기동훈련을 하겠다고 하는데 우리 군은 연중 분산 실시하겠다며 사실상 훈련 축소 입장을 밝혔다”고 덧붙였다.

또 “정권의 한미동맹 흔들기가 점입가경”이라며 “이 모든 충돌에는 공통점이 하나 있다. 미국의 방위력 강화 추진에 우리 정부가 한결같이 반대한다는 것”이라고 주장했다.

그러면서 “북한과 중국 눈치 살피는 이 정권의 속내가 그대로 드러나고 있다”고 비판했다.