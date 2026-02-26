“北 핵·미사일 능력 고도화 국제사회 중대 위협”

[헤럴드경제=윤호·문혜현 기자] 조현 외교부 장관과 안규백 국방부 장관은 제2차 한-캐나다 외교·국방 (2+2) 장관회의 참석 계기에 각각 캐나다 외교·국방장관과 사전회담을 갖고 양국간 협력 강화 방안에 대해 논의했다.

먼저 조 장관은 25일(현지시간) 아니타 아난드 캐나다 외교장관과 회동했다. 양측은 한국의 ‘국익 중심 실용외교’와 캐나다의 ‘원칙을 지키는 실용외교’간 접점을 활용해 양국 외교·안보 협력비전을 함께 발전시켜 나가기로 했다.

조 장관은 한국 잠수함의 우수한 성능과 적기 공급 역량을 적극 설명하면서 “캐나다 차기 잠수함 사업에 한국이 참여한다면 캐나다의 경제 부흥과 일자리 창출에 크게 기여할 것”이라고 강조했다.

양 장관은 상호보완적 경제 구조를 가지고 있는 양국이 공급망 위기에 공동 대응하는 과정에서 최적의 경제안보 협력 파트너가 될 수 있다는 데에 의견을 같이하고, 에너지·핵심광물을 포함한 공급망 협력을 강화해 나가기로 했다. 지정학적 불확실성에 대응하기 위해 중견국간 다양한 연계가 필요하다는 데 공감하면서 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 등을 통한 자유무역 연대 방안에 대해서도 논의했다.

조 장관은 올해 아난드 장관의 한국 방문을 제안했으며, 아난드 장관은 구체일자를 협의해 나가자고 화답했다.

안 장관은 같은 날 데이비드 맥귄티 캐나다 국방장관과 회담을 개최하고, 캐나다가 추진 중인 차세대 잠수함 전력 사업에 대한 대한민국의 참여는 단순한 무기 수출을 넘어 양국 간 전략적 국방·방산협력 관계를 획기적으로 발전시키는 전기가 될 것이라고 강조했다. 특히 최근 캐나다가 발표한 ‘방위산업전략’에서도 언급된 바와 같이 중장기적인 파트너십을 기대하는 캐나다에게 한국이 최적의 선택이 될 수 있음을 역설했다.

안 장관은 이어진 외교·국방 (2+2) 업무 오찬에서 “북한의 핵·미사일 능력 고도화 등이 국제사회에 중대한 위협이 되고 있다”며 한반도 평화 정착과 북한 비핵화를 위한 우리 대북정책에 캐나다의 지지를 당부했다.