23년간 19억정 처방…연평균 7% 견조한 성장세 고령화 사회 맞물려 수요 지속…고용량 라인업 강화

[헤럴드경제=최은지 기자] 우리 기술로 개발한 천연물 의약품이 누적 매출 7000억원을 돌파하며 국내 제약 산업에 새로운 이정표를 세웠다.

SK케미칼은 골관절염 치료제 ‘조인스정’(이하 조인스)이 출시 이후 누적 매출 7000억원을 달성했다고 26일 밝혔다. 국내에서 개발된 천연물 골관절염 치료제가 이 같은 매출을 기록한 것은 조인스가 처음이며, 신약 자체 개발 후 허가된 의약품 전체를 기준으로도 누적 7000억원을 달성한 품목은 조인스가 유일하다.

지난 2002년 국내 최초 천연물 의약품으로 허가받은 조인스는 출시 이후 23년간 골관절염 증상 완화를 위해 의료 현장에서 널리 쓰여왔다. 현재까지 누적 판매 수량은 약 19억 정으로, 연평균 8000만정 이상이 꾸준히 처방된 셈이다. 이는 국내 골관절염 환자 1인당 400정 이상을 복용한 수치에 해당한다.

조인스의 성장은 최근 들어 더욱 가속화되고 있다. 2024년 누적 매출 6000억원을 달성한 지 불과 2년 만에 1000억원을 추가했다. 연간 매출 또한 2021년 454억원에서 2025년 595억원으로 늘어나며 최근 5년간 연평균 7% 수준의 안정적인 성장 흐름을 이어가고 있다.

이 같은 성과의 배경으로는 장기간 축적된 임상 근거와 실제 처방 경험이 꼽힌다. 위령선·괄루근·하고초 등 3가지 생약 추출물을 주성분으로 하는 조인스는 ‘시사도아(SYSADOA)’ 계열 치료제로서 항염 및 연골 보호 작용이 우수하다. 특히 고령 인구 증가로 장기 복용이 필요한 환자가 늘어나는 환경에서 안전성이 검증된 천연물 의약품의 특성이 시장의 신뢰를 얻었다는 분석이다.

SK케미칼은 향후 복용 편의성을 높인 고용량 제품 출시를 준비하는 등 라인업 다변화를 통해 시장 대응력을 더욱 강화할 계획이다.

박현선 SK케미칼 파마사업대표는 “조인스의 누적 매출 7000억원 달성은 지난 23년간 의료 현장에서 임상 근거와 효능을 지속적으로 인정받아 온 결과”라며 “고령화 시대에 맞춰 제품 전략을 고도화하고 근거 기반의 치료 접근을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.