총 380억 규모의 우대보증 지원 등 중소기업 육성 통해 지역경제에 활력

[헤럴드경제=김은희 기자] 신용보증기금은 대구광역시, iM뱅크와 ‘대구광역시 지역전략산업 영위 중소기업 육성 금융지원 업무협약’을 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 협약은 대구지역 전략산업 발굴·육성과 신산업 생태계 조성, 수출 활성화 등 글로벌 경쟁력을 강화해 지역 경제에 활력을 불어넣기 위해 민·관·공이 뜻을 모아 공동으로 추진했다.

iM뱅크는 신보에 총 15억원(특별출연금 12억원·보증료 지원금 3억원)을 출연하고 신보는 이를 재원으로 총 380억원 규모의 협약보증을 공급할 계획이다. 대구시는 2년간 연 1.7%포인트의 금리를 지원해 기업이 안정적으로 자금을 운용할 수 있도록 돕는다.

지원 대상은 대구시의 추천을 받은 중소기업 중 ▷지역주력산업 영위기업 ▷신성장동력산업 영위기업 ▷수출기업 등이다.

신보는 특별출연 협약보증을 통해 3년간 보증비율 100%를 적용하고 보증료는 0.2%포인트 차감한다. 보증료 지원 협약보증으로는 3년간 0.5%포인트의 보증료를 지원한다.

신보 관계자는 “대구에 있는 지역전략산업 영위 중소기업이 지역 산업의 핵심 성장동력으로 성장하길 기대한다”며 “앞으로도 지자체·금융기관과의 협력을 강화해 수요자 중심의 금융지원을 확대해 지역 균형발전에 기여하겠다”고 말했다.