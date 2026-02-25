[헤럴드경제=이원율 기자]“가난으로 공부를 포기하는 일이 없도록, 어려운 형편의 학생들을 돕고 싶습니다.”

90대 어르신은 이러한 뜻을 수십 년간 밝혀왔고, 스스로도 도움이 되기 위해 근검절약의 생활 속 긴 세월 장학금을 모았다.

월남전에 참전했던 국가유공자 이공휘(91) 어르신은 그렇게 모은 5000만원을 기부하고, 일주일 뒤 세상을 떠났다.

25일 부산 해운대구에 따르면 월남전 참전 국가유공자 이공휘 어르신은 지난달 23일 해운대구에 장학금 5000만원을 기부했다.

당시 어르신은 간암으로 두 달 넘게 병상에 누워 투병 생활을 하고 있었다.

어르신에게는 사연이 있었다.

어르신은 6·25 전쟁 발발 후 학업을 중단해야 했다. 이후 직업군인이 됐고, 1970년 월남전이 격화하던 시기에는 맹호부대로 참전도 했다.

무사히 귀국했지만, 이후 고엽제 후유증으로 40대 초반부터 평생 병마와 싸워야 했다. 이런 과정에서도 가족의 생계를 책임졌으며, 자식들도 보살핀 것으로 전해졌다.

해운대구는 “어려운 형편의 학생들을 돕고 싶다”는 고인의 유지를 받들어 장학금 5000만원을 100명 청소년에게 전달했다.

해운대구 관계자는 “고인께서 기부 당일 직접 구청을 찾아 장학금을 전달했다”며 “가족들에 따르면 오랜만에 밝은 표정에 생기 어린 모습이었으며, ‘평생 소망을 이뤄 행복하다’고 말했다고 한다”고 했다.