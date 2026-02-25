개인 투자자가 주도한 육천피 시대 국민 1명당 주식거래계좌 2개 보유 의미 투자자 예탁금 108조원 사상 최대 규모 오천피 이후 개인 9조원 매수세 이어가 외국인 대거 순매도에도 주가 급등 견인

한국 증시가 태동 70년 만에 장중 ‘육천피’(코스피 6000)라는 역사적 이정표는 ‘개미’(개인투자자)가 주도했다. 주식거래 활동계좌 수만 1억개를 돌파할 만큼 주식투자는 대표적인 개인 자산투자로 자리매김했다. 증시 자금도 역대 최대 규모로 팽창하는 등 전 국민적인 투자 열풍이 단기간 코스피 지수를 ‘육천피’까지 끌어올렸다.

25일 금융투자협회에 따르면 23일 기준 국내 주식거래 활동계좌 수는 1억169만9368개로 역대 최고치를 기록했다. 올해 1월 기준 국내 인구수가 약 5111만명임을 감안하면, 국민 1명당 주식거래 계좌를 2개가량 보유하고 있는 셈이다.

주식거래 활동계좌는 예탁자산이 10만원 이상이면서, 최근 6개월간 한 차례 이상 거래가 이뤄진 위탁매매 계좌 및 증권저축 계좌를 말한다. 거래가 없는 계좌는 제외돼 실제 투자자 규모를 가늠할 수 있다.

10년 전인 2015년 말에는 주식거래 활동계좌 수가 만해도 2000만개 수준에 그쳤다. 이후 2020년 3000만개를 돌파했고, 2023년 7000만개, 2024년 8000만개, 2025년 9000만개까지 늘었다.

올해 들어선 불과 두 달 남짓한 기간 동안 지난해 말(9829만1148개)보다 340만8220개나 급증했다. 최근의 개인투자 열풍을 극명하게 보여주는 수치다.

주식 투자를 위한 대기성 자금인 투자자 예탁금도 23일 기준 108조2901억원에 달하는 등 100조원 이상의 자금이 투자를 대기하고 있다.

투자 분야도 다양해지고 있다. 과거엔 특정 유망 종목에 쏠리는 구조였다면, 최근엔 분산투자가 가능한 상장지수펀드(ETF) 등까지 개미들의 투자가 집중되고 있다.

올해 들어 이달 24일까지 개인의 ETF 순매수는 21조5995억원에 달했다. 지난해 연간 개인 ETF 순매수액(35조2125억원)의 약 3분의 2 가까이가 불과 두 달 만에 유입된 셈이다. 2024년만 해도 개인의 ETF 순매수는 19조7752억원에 그쳤었다. 증권가에서는 증시 활황 속 ETF의 확장세가 당분간 이어질 것으로 전망하고 있다.

특히 최근 금융당국이 개별 종목의 수익률을 2배로 추종하는 레버리지 ETF 상장을 공식적으로 허용키로 하면서 향후 ETF에 대한 투자는 더욱 확대될 것으로 전망된다. 현행 규정상 ETF는 10개 종목 이상에 투자해야 하고, 종목당 투자 한도도 30%로 묶여 있다. 상품이 출시되면 삼성전자, SK하이닉스 등 대형주를 중심으로 수요가 몰릴 것으로 전망된다.

증권가에서는 단일종목 레버리지 ETF의 경우 높은 변동성을 전제로 고위험·고수익 특성을 지니고 있어 장기투자보다는 단기투자 수요가 집중될 것이고, 그만큼 거래대금과 유동성이 증가할 것으로 예상하고 있다. 이와 함께 반도체, 방산, 인공지능(AI), 원자력, 증권 등 특정 산업에 집중하는 테마형 ETF에 대한 관심도 높아졌다.

한지영 키움증권 연구원은 “연초 이후 코스피에서 외국인이 12조원 넘게 순매도 하는 등 수급 불안이 상존하나 반도체, 자동차에 순매도가 집중된 차익 실현 성격이 짙다”며 “반면 ETF 를 통한 자금 유입은 역대 최대치를 기록하는 등 외국인 패시브 수급 환경은 갈수록 긍정적으로 변하고 있다”고 말했다.

이어 “단기적으로 40%가 넘는 지수 폭등 부담 등이 증시 하방 압력을 만들어 낼 수 있으나, 대외 역풍을 견딜 정도의 이익과 정책 모멘텀이 뒷받침되고 있는 만큼 반도체, 방산, 조선, 금융, 소매 유통 등 기존 주도 업종과 주도 테마를 중심으로 매수 접근하는 것을 기본 대응 전략으로 설정할 필요가 있다”고 했다.

코스피 지수가 5000선을 돌파한 후 단기간에 장중 6000피까지 돌파한 저력도 개인 투자자에 있다. 지난달 1월 22일 5000선 돌파 이후 23일까지 코스피 시장에서는 기관과 개인이 각각 약 6조원과 9조원 규모로 순매수를 이어갔지만, 외국인은 이 기간 약 17조원 규모로 대거 순매도에 나섰다. 기관이 순매수한 자금도 상당부분 금융투자로, 개인투자자들의 ETF 매수세가 반영된 것으로 풀이된다.

이날도 오전 중 개인 투자자는 코스피에서 1조원 가량 순매수에 나서며 지수 상승을 견인했다. 외국인과 기관의 매도 물량을 개인이 받으며 코스피 장중 6000선을 돌파했다. 김지윤 기자