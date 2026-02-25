1988년 설립 이래 총 1250억원 지급, 7000여명 수혜

[헤럴드경제=김현일 기자] DB김준기문화재단은 24일 경기도 광주시 DB인재개발원에서 ‘2026 DB김준기문화재단 드림리더장학생 증서수여식’을 열고 대학교 장학생 130명에게 장학증서를 수여했다고 25일 밝혔다.

이번에 선발된 드림리더 장학생들은 2년간 학업장려금 약 16억원을 지원 받는다. 아울러 1년간 ‘만남, 관계를 통해 성장하는 리더’를 주제로 사회공헌활동을 직접 기획·실행하며 나눔을 실천하는 다양한 프로그램에 참여할 예정이다.

DB김준기문화재단은 올 한 해 총 210억원 규모의 장학사업을 추진할 계획이다. 드림리더 장학사업 외에도 ‘보호대상 청소년’을 위한 드림빅 장학사업, ‘석박사 학생’을 위한 드림마스터 장학사업 등을 운영한다.

DB그룹 창업자인 김준기 회장의 뜻에 따라 1988년 사재를 출연해 설립된 DB김준기문화재단은 총 1250억원의 사업비를 투입해 7000여명의 대학생들에게 장학금을 지급하고, 다양한 학술행사를 개최하고 있다.