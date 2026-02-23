[헤럴드경제=문영규 기자] 방송인 전현무가 한 예능프로그램에서 ‘칼빵’이라는 단어로 흉기에 찔려 순직한 경찰관을 비하했다는 논란이 거세게 일자 소속사 SM C&C가 “무거운 책임을 느끼며 진심으로 죄송하다”고 사과했다.

전현무의 소속사 SM C&C는 23일 입장문을 내고 “해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다”며 “어떠한 맥락이 있었더라도, 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다”고 전했다.

SM C&C는 “전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다”며 “그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다”고 했다.

또한 “고인과 유가족분들께 진심으로 사과드린다”며 “방송을 시청하시며 불편함을 느끼셨을 모든 분들께 죄송하다는 말씀을 드린다”고 말했다.

그러면서 “보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다”며 “다시 한번 깊이 사과드린다”고 덧붙였다.

어쩌다 이런 표현이…경찰 “참담하다, 2차 가해”

전현무는 지난 11일 온라인동영상서비스(OTT) ‘디즈니+’의 예능 프로그램 ‘운명전쟁49’ 2화에서 2004년 순직한 (故) 이재현 경장의 사인을 맞히는 과정에서 ‘칼빵’이라는 단어를 사용해 논란이 일었다.

고 이재현 경장은 당시 강력 사건 피의자를 검거하는 과정에서 흉기에 찔렸는데 한 무속인이 “흔히 칼 맞는 걸 ‘칼빵’이라고 하지 않느냐. 칼 맞는 것도 보이고”라고 하자 전현무는 “제복 입은 분이 칼빵이다. 너무 직접적이죠?”라고 말했다.

전현무의 발언에 현직 경찰 단체인 전국경찰직장협의회는 이날 성명서를 내고 “범인을 검거하다 순직한 공무원의 희생을 유희의 소재로 삼은 출연진과 제작진의 몰상식한 행태에 깊은 분노와 참담함을 표한다”며 “해당 방송은 고인의 명예를 난도질하고 현장에서 사투를 벌이는 14만 경찰 공무원들의 가슴에 대못을 박았다”고 밝혔다.

경찰직협은 “제복의 자부심을 짓밟는 행위는 국가 안전망을 흔드는 일”이라며 “지금 이 순간에도 생사의 갈림길에서 시민을 보호하고 있는 현장 경찰관들의 사기를 꺾고 그들의 헌신을 모독한 중대한 사건”이라고 했다.

또한 방송인 전현무 씨가 순직 경찰관을 언급하며 ‘칼빵’이라는 은어를 사용한 것에 대해 “고인과 유가족에 대한 명백한 2차 가해”라고 주장했다.

경찰직협은 해당 방송사에 순직 공무원 유가족과 전국 경찰 공무원에게 공식으로 사과하고 문제 된 회차의 방송을 모든 플랫폼에서 즉각 삭제하라고 요구하면서 방송통신심의위원회가 이 사안에 대해 최고 수준의 징계를 내려달라고 요구했다.